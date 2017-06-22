Южноуральских животноводов оштрафовали за рога и копыта

В Челябинской области сельхозпредприятие наказали за свалку павшего рогатого скота.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, в ходе проверки соблюдения ветеринарного законодательства выявлены нарушения в работе ООО «Авангард».

За территорией сельхозпредприятия инспекторы обнаружили разбросанный по полю навоз крупного рогатого скота. Также в навозных кучах найдены части трупов животных.

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Ко всему прочему, сотрудники «Авангарда» разместили не утилизированные останки животных, в том числе молодняка крупного рогатого скота, в 200-300 метрах от федеральной трассы М-36, добавили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в отношении сельхозпредприятия возбуждены три административных дела: по фактам перемещения подконтрольных товаров без сопроводительных документов, нарушения санитарно-ветеринарных правил и правил утилизации биологических отходов.

Нарушителю выписан штраф в размере 520 тысяч рублей.

Кроме того, руководству сельхозпредприятия внесено представление с требованием ликвидировать несанкционированную свалку погибших животных на территории Яснополянского сельского поселения.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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