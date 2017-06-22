В Магнитогорске Росгвардия задержала закладчиц с 77 свертками наркотиков

Жительницам Челябинской области грозит 20 лет за наркотические «закладки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром минувшей среды сотрудники экипажа вневедомственной охраны войск Национальной гвардии патрулировали поселок Старая Магнитка по улице Международной. Росгвардейцы обратили внимание на двух женщин, фотографировавших местность, что и вызвало у них подозрение – стражи порядка решили проверить у девушек документы.

Как выяснилось позднее, обе 29-летние жительницы области приехали в Магнитогорск из Миасса. Тот факт, что они занимаются закладкой наркотических средств, росгвардейцы заподозрили практически сразу, пишет «Верстов.инфо». На вопрос сотрудников о том, имеются ли при них запрещенные вещества, девушки ответили утвердительно.

В скором времени к месту задержания прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В присутствии понятых правоохранители обнаружили у подозреваемых в сумочках 77 свертков. В 67 свертках находилось синтетическое порошкообразное вещество, в 10 – растительное. Экспертиза показала, что порошкообразным веществом является наркотик под названием «PVP», в остальных свертках содержался «спайс».

В отношении обеих задержанных уже открыты уголовные дела, теперь предприимчивым горожанкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.06.17

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