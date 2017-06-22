Четверг, 22 июня 2017, 16:28 мск

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В Магнитогорске Росгвардия задержала закладчиц с 77 свертками наркотиков

В Магнитогорске Росгвардия задержала закладчиц с 77 свертками наркотиков

Жительницам Челябинской области грозит 20 лет за наркотические «закладки».

Как передает корреспондент РИА , утром минувшей среды сотрудники экипажа вневедомственной охраны войск Национальной гвардии патрулировали поселок Старая Магнитка по улице Международной. Росгвардейцы обратили внимание на двух женщин, фотографировавших местность, что и вызвало у них подозрение – стражи порядка решили проверить у девушек документы.

Как выяснилось позднее, обе 29-летние жительницы области приехали в Магнитогорск из Миасса. Тот факт, что они занимаются закладкой наркотических средств, росгвардейцы заподозрили практически сразу, пишет «Верстов.инфо». На вопрос сотрудников о том, имеются ли при них запрещенные вещества, девушки ответили утвердительно.

В скором времени к месту задержания прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В присутствии понятых правоохранители обнаружили у подозреваемых в сумочках 77 свертков. В 67 свертках находилось синтетическое порошкообразное вещество, в 10 – растительное. Экспертиза показала, что порошкообразным веществом является наркотик под названием «PVP», в остальных свертках содержался «спайс».

В отношении обеих задержанных уже открыты уголовные дела, теперь предприимчивым горожанкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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