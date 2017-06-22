Разбор полетов: ЦИК проверит жалобу председателя южноуральского избиркома о чиновничьем беспределе

Представитель аппарата ЦИК командирован в Челябинск для проверки жалобы о давлении на председателя территориального избиркома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе федерального ведомства, на неправомерные действия со стороны главы администрации Верхнеуральского района пожаловалась руководитель местной комиссии Гульбаршин Сайфитдинова.

По данным заявительницы, 13 июня глава муниципалитета Сергей Айбулатов, не являясь ее прямым работодателем, предложил ей написать заявление об увольнении по собственному желанию.

А когда председатель избиркома дала понять, что не собирается покидать эту должность, тот, якобы, заявил, что из-за этого у нее и ее родственников могут начаться проблемы.

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Возмущенная Сайфитдинова пожаловалась в региональный избирком, однако поддержки от коллег не добилась. В итоге направила жалобу в центральный аппарат, закрепив свои словами подписями еще четырех сотрудников ТИКа.

Накануне председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, открывая 89-ое заседание комиссии, отчитала региональные ведомства за отписки на поступающие к ним жалобы и заявления. Глава ЦИК отметила, что зачастую по формальным ответам региональных избиркомов невозможно даже определить, проводилась ли какая-то проверка сведений, указанных в обращении. В качестве примера Памфилова привела ситуацию с председателем избиркома Верхнеуральска, добавив, что в настоящий момент поступившая жалоба на давление со стороны чиновников проверяется. «К сожалению, подобные случаи происходят не только в Челябинской области. Главы местных администраций пытаются формировать избирательные комиссии, хотя это не входит в их компетенции», – призналась руководитель ЦИК России. – Ситуация с Верхнеуральском нам показалась очень тревожной, мы командировали туда заместителя начальника управлений по вопросам организации избирательного процесса. По итогам этой поездки будем делать выводы».

Кстати, практику выезда членов центрального аппарата на места, когда территориальная комиссия не в силах самостоятельно разобраться с обращением, Памфилова намерена сделать регулярной.

Челябинск, Юлия Димова

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