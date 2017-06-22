Директор одной из южноуральских школ из собственного кармана оплатит тарифную политику регионального правительства

Директору школы из Челябинской области грозит штраф за увеличение суммы контракта из-за роста коммунальных тарифов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, руководитель образовательного учреждения нарушила законодательство о контрактной системе.

Надзорное ведомство ЗАТО Озерск по результатам мониторинга сайта zakupki.gov.ru установило, что директор одной из городских школ в ходе исполнения договоров заключила дополнительные соглашения об увеличении цены договора в связи с корректировкой тарифов на водоснабжение и водоотведение, в результате школа заплатила за коммунальную услугу на 174 тысячи рублей больше (+17,68% к цене контракта).

По сути, администратор стала заложницей тарифной политики правительства Челябинской области. Напомним, региональное министерство энергетики и тарифного регулирования категорически настаивает на ежегодном повышение стоимости коммунальных услуг. При этом, хотя формально чиновники и называют предельные уровни повышения по каждой услуге, глава ведомства Татьяна Кучиц всегда допускает возможность превышения предельной планки «в отдельных случаях». Особенно любят на Южном Урале «выходит за пределы» как раз при увеличении тарифа на водоснабжение и водоотведение, при этом количество «исключений» достигает космических масштабов. Например, по словам г-жи Кучиц, при установлении тарифов по этой услуге в прошлом году «предел» перешагнули в таких городах, как Челябинск и Копейск (уже более трети всех жителей региона). И утверждает завышенные тарифы областное министерство энергетики и тарифного регулирования.

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В прокуратуре южноуральской «запретки» отметили, что причиной нарушений со стороны руководства образовательного учреждения стало отсутствие надлежащего контроля за исполнением контракта. «Во-первых, 44-фз допускает возможность внести в договор условия о возможности увеличения (уменьшения) предусмотренного контрактом объема работы или услуги не более чем на 10 %, чего сделано не было, – рассказали в надзорном ведомстве. – Во-вторых, если бы они контролировали расходы на оплату этой услуги, то могли заблаговременно расторгнуть заключенный контракт, расплатившись по факту, и заключить новый контракт, уже с учетом изменившихся условий».

Однако все дело в том, что повышение тарифов в России происходит с 1 июля – самое неудобное для образовательных учреждений время, когда только-только закончился учебный год, но уже нужно думать о подготовке к новому учебному году. В этой ситуации для руководителя школы немудрено не доглядеть и вовремя проконтролировать.

Теперь директору озерской школы грозит административный штраф, размер которого определит Челябинское УФАС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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