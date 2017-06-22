Недолго солнышко сияло: Челябинской области снова обещают дожди, грозы и ветер

МЧС объявило на Южном Урале экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по данным Челябинского гидрометцентра 23 июня на территории области прогнозируются дожди, в горах до умеренных, грозы, град, днем ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

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Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.06.17

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