Жительница Южноуральска оказалась должна 50 тысяч рублей после потери паспорта

Жительница Южноуральска потеряла паспорт, в результате оказалась должна банку 50 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ОМВД «Южноуральский» обратилась местная жительница, рассказав, что неожиданно оказалась должна банку 50 тысяч рублей. Узнала женщина об этом, получив требование кредитного учреждения о погашении накопившейся задолженности. Однако жительница Южноуральска прекрасно помнила, что никакого кредита в этом банке не брала.

Оказалось, что она потеряла свой паспорт еще в 2007 году. В 2016 году он был найден 30-летней жительницей города, которая и приобрела мобильный телефон стоимостью 25 тысяч рублей, предъявив при оформлении кредита найденный документ. Вот только долг заемщица не гасила, поэтому по нему набежали еще и проценты.

Злоумышленницу правоохранители нашли довольно быстро. На данный момент в ее отношении открыто уголовное дело, сама она находится под подпиской о невыезде.

Челябинск, Олег Кирьянов

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