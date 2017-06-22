СК проверит батутный центр, где челябинский школьник раскроил себе голову

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло днем 20 июня в Калининском районе. Школьник с приятелем резвились на батутах, когда один из мальчишек ударился головой о металлическую балку, установленную над одним из аттракционов. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой и рваной раной головы доставили в больницу.

По мнению отца ребенка, приехавшего на место сразу после случившегося, злополучная перекладина установлена очень низко – не нужно даже прыгать, чтобы задеть ее головой. Однако в батутном центре утверждают, что мальчик пострадал по своей вине. Он якобы залез на возвышение, забираться на которое нельзя, причем, инструктор даже делал ему замечание, но тот его проигнорировал, в итоге спрыгнул, задев головой пресловутую балку.

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Что на самом деле произошло в тот день на аттракционах, предстоит выяснить следователям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, материалы по факту травмирования ребенка переданы из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. В ближайшее время будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность несовершеннолетних. В случае установления вины сотрудников батутного центра, им грозит уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Проведение доследственной проверки взято на контроль руководством регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

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