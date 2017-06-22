В Челябинской области воровки обнесли два магазина известной торговой сети

Воровки из Еманжелинска облюбовали магазины известной торговой сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Еманжелинском районе Челябинской области одни и те же злоумышленники наведались в два магазина, входящие в одну торговую сеть.

Последняя кража была зафиксирована минувшим вечером в магазине, расположенном в самом центре Еманжелинска, в районе улицы Чкалова. Тогда сотрудники магазина сообщили в дежурную часть полиции, что неизвестные женщины похитили продукты питания на общую сумму в 4 тысячи 500 рублей.

Преступление было совершено тремя женщинами, которые украли из магазина 22 палки колбасы и банку со слабоалкогольным напитком. Как пишет «Новая жизнь», все украденное воровки просто сложили в сумки, и вышли с ними из магазина. Момент совершения преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Аналогично эти же женщины действовали двумя днями ранее в сетевом магазине, расположенном в Красногороском, в районе переулка Шахтерского. Тогда они вынесли из магазина сыра и колбас на общую сумму в 5 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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