Южноуралец прострелил себя из самодельного пистолета

Житель Копейска выстрелил в себя из собственноручно изготовленного оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение о 28-летнем парне с огнестрельной раной поступило от сотрудников городской больницы.

В ходе проверки выяснилось, что весной текущего года горожанин изготовил у себя дома гладкоствольный пистолет. Позже в кругу друзей мужчина решил похвастаться изобретением, взяв пистолет в руки, однако неожиданно раздался выстрел, хозяин упал.

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Впоследствии пистолет изъяли и направили на экспертизу. Исследование показало, что оружие изготовлено кустарным способом. В отношении стрелка возбудили сразу два уголовных дела – за незаконное изготовление и хранение оружия.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, о состоянии здоровья подследственного правоохранители не уточняют.

Челябинск, Юлия Димова

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