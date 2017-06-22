Жительнице Магнитогорска, пытавшейся убить дочь-инвалида, дали 4 года колонии

Суд оказался снисходителен к жительнице Магнитогорска, дважды пытавшейся убить дочь-инвалида.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска, женщину признали виновной в покушении на убийство малолетнего.

Преступление было совершено в ночь на 13 сентября 2015 года в Правобережном районе Магнитогорска. В тот день в одной из квартир дома, расположенного на улице имени газеты «Правда» молодая мать предприняла две попытки убийства своего ребенка-инвалида – страдавшую ДЦП дочь женщина пыталась задушить. Находясь в нетрезвом состоянии, она набросилась на свою полуторагодовалую дочь, которая в этот момент лежала в коляске. Лишь вовремя увидевшие происходящее собутыльники женщины оттащили ее от ребенка.

Тогда знакомым удалось успокоить мать и отвести ее в другую комнату. Женщина заявила окружающим, что это ее крест, и что она должна убить свою дочь. После второй попытки задушить малышку и даже сломать ей шею, собутыльники нападавшей решили вызвать медиков и полицию. В тот день девочка была госпитализирована, а ее мать – задержана и впоследствии направлена в психиатрическую клинику.

В скором времени в полиции открыли уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Во время суда 25-летняя обвиняемая отрицала свою вину. Она заявила, что просто поссорилась со знакомой, после чего отправилась спать. После этого, по ее же словам, между женщинами возникла словесная перепалка, которая постепенно превратилась в драку. Подсудимая пыталась убедить суд, что не собиралась убивать дочь.

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Назначая женщине наказание, суд принял во внимание ее молодой возраст и неустойчивое расстройство личности. Дело в том, что она является воспитанницей детского дома и не получала родительской заботы. В 21 год подсудимая родила ребенка с ДЦП, за которым ей пришлось ухаживать в одиночку. Воспитание ребенка в подобных условиях, как сочли в суде, стало для женщины главной причиной появления у нее умысла на совершение преступления. Также суд счел исключительной жизненную ситуацию, в которой оказалась женщина. Кроме того, в качестве отягчающего обстоятельства было учтено алкогольное опьянение подсудимой во время совершения преступления. В итоге она была признана виновной в покушении на убийство малолетней дочери, однако получила наказание строгостью ниже низшего предела, предполагаемого вменяемой статьей. Следующие- 4 года ей придется провести в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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