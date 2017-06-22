Челябинских хирургов обвинили в гибели пациентки

В Челябинске правоохранители проверяют информацию о гибели женщины после двух операций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с заявлением в прокуратуру, следственный комитет и полицию обратился местный житель. Мужчина пояснил, что 19 мая его 37-летнюю сестру с острой болью живота госпитализировали в ГКБ №8. Заподозрив у женщины кисту, врачи провели операцию, однако впоследствии состояние больной лишь ухудшилось. 22 мая горожанку снова положили на операционный стол из-за начавшегося в брюшной полости воспаления. А буквально через два дня после операции женщина скончалась.

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Родственники погибшей заявляют, что женщина умерла по вине врачей: из-за неправильно проведенной первой операции у нее развился острый перитонит.

Однако сами медики причастность к гибели пациентки категорически отрицают. Замглавврача по акушерско-гинекологический помощи горбольницы №8 заявил, что врачебной ошибки не было. Но диагнозе скончавшейся женщины, ходе болезни и самой смерти распространяться не стал, сославшись на врачебную тайну, пишет «Первый областной».

В настоящий момент полиция проводит проверку по заявлению о гибели пациентки.

К проверке фактов, изложенных в обращении родственников, также подключился следственный комитет.

В ближайшее время будет проведена экспертиза, по итогам которой станет ясно, насколько качественно женщине была оказана медицинская помощь. Тогда же будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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