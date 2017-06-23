Власти Челябинска изменили схему движения троллейбусов на северо-западе города

Движение троллейбусов в Калининском районе Челябинска закрыто на неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия по улице Братьев Кашириных, на участке от улицы Молодогвардейцев до улицы 40 лет Победы, закрывается движение троллейбусов с 5 часов 23 июня до 22 часов 30 июня.

Троллейбусы №26 направляются по маршруту «ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – пос. Первоозерный»

Троллейбусы №27 проследует по маршруту №17.

Мэрия просит горожан внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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