В Челябинской области начальник почтового отделения присвоила четверть миллиона рублей

Бывший начальник почтового отделения в Челябинской области получила условный срок за хищение 250 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал бывшего начальника почтового отделения поселка Мирный виновной в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что в апреле 2017 года женщина, используя свое служебное положение, похитила из кассы 250 тысяч рублей. Чтобы исчезновения денег не заметили, она указала в ежедневном сводно-денежном отчете, что деньги по-прежнему находятся в почтовом отделении.

Когда о произошедшем стало известно, сотрудницу почты уволили с предприятия.

Женщина вину признала в полном объеме, дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Судом ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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