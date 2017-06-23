Надоела: южноуралец зарезал подругу, уснувшую в ванной

Житель Челябинской области со злости убил подругу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело женщины со следами насильственной смерти полицейские обнаружили накануне днем в одной из квартир Чебаркуля. Стражей порядка вызвал 55-летний приятель погибшей, он же и сознался в жестокой расправе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Установлено, что в тот день мужчина вернулся домой пьяным и застал подругу лежащей в ванне. Женщина тоже была нетрезва и уснула, не успев искупаться.

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Разозлившись на сожительницу, мужчина схватил нож и несколько раз ударил спящую в грудь, шею и руки. От обильной кровопотери женщина скончалась.

На допросе подозреваемый в тяжком преступлении заявил, что подруга ему надоела.

Кстати, как пишет газета «Южноуралец», задержанный уже имеет судимость: в 1986 году он отправил на тот свет отца экс-супруги.

Отметим, за убийство горожанину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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