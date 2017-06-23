Конкурсный управляющий «Челябавтотранса» выставил счет мэрии и топ-менеджерам МУПа

Обанкротившийся муниципальный перевозчик требует у администрации Челябинска сотни миллионов рублей долга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсный управляющий МУП «Челябинский автобусный транспорт» Дмитрий Лазарев потребовал привлечь к ответственности по делу о банкротстве предприятия его бывшего и нынешнего директоров Сергея Афанасьева и Эдуарда Маховского, а также комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города (единоличный учреждитель МУПа). Общая сумма выставленного им счета достигает почти 900 миллионов рублей.

В направленном в Арбитражный суд Челябинской области иске г-н Лазарев просит взыскать с Сергея Афанасьева и КУиЗО солидарно 210,5 миллиона рублей, с Эдуарда Маховского и комитета – 667,5 миллиона рублей. Иск будет рассмотрен 18 июля.

Руководитель КУиЗО Челябинска Сергей Чигинцев считает, что оснований для привлечения его структуры к субсидиарной ответственности нет. «Чтобы привлечь собственника, нужно доказать, что своими действиями он сознательно ухудшал состояние предприятия, например, выводил активы, – цитирует чиновника «КоммерсантЪ». – Насколько я знаю, мы таких действий в отношении МУП ЧАТ не предпринимали». В мэрии по-прежнему настаивают, что к банкротству предприятия привело отсутствие в течение длительного времени компенсации за перевозку федеральных и областных льготников из соответствующих бюджетов.

Есть и другая точка зрения. «Требование совершенно закономерное, – уверен депутат Челябинской городской Думы Константин Нациевский. – Неспособность погашать долги является, на мой взгляд, результатом неправильных действий как старого руководителя МУПа, так и Эдуарда Маховского. Я считаю, что к ответственности надо привлечь и экс-руководителя управления транспорта города Олега Козлова». Парламентарий опасается, что теперь перед бюджетом «маячит перспектива» расплаты по долгам банкротящегося МУПа (в этом случае муниципалитет может потерять около 3% от всего объема годового бюджета).

Челябинск, Виктор Елисеев

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