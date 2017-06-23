Пятница, 23 июня 2017, 11:27 мск

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На Центральный рынок Челябинска нагрянул ОМОН

На Центральный рынок Челябинска нагрянул ОМОН

В Челябинске силовики оцепили Центральный рынок.

Как сообщили РИА в пресс-службе УМВД города, сегодня с утра в торговом павильоне проводятся плановые оперативные мероприятия. С чем связан визит бойцов ОМОН, в полиции не уточняют, добавив, что ни о каком разминировании взрывных устройств и других общественно опасных случаев речи не идет.

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Между тем, очевидцы сообщают о задержании нескольких десятков продавцов с восточной внешности. Работников усадили в ПАЗ. Десятки людей в полицейской форме ходят по крытому рынку, проверяя торговые точки. Представители силовых структур также дежурят у всех входов и выходов в здание центрального рынка.

Не исключено, что полицейские при поддержке ОМОН продолжают операцию «Нелегальный мигрант».

Напомним, накануне в тепличном хозяйстве, расположенном в Красноармейском районе, силовики задержали более сотни иностранцев по подозрению в нелегальной трудовой деятельности. По итогам мероприятий выявлено 55 нарушений миграционного законодательства, в том числе 30 фактов нарушения режима пребывания в России. С нарушителей сняты отпечатки пальцев, все задержанные поставлены на соответствующий учет.

Челябинск, Юлия Димова

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