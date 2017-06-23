Выборы главы Чесменского района сорваны: кандидаты оказались не готовы

Депутатам Чесменского района придется объявлять конкурс на пост главы заново.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандалом закончилось второе заседание конкурсной комиссии по выборам главы Чесменского муниципального района.

Напомним, в ходе первого заседания комиссия, рассмотрев пакеты документов шести кандидатов на должность руководителя муниципалитета, допустила до второго этапа всех заявившихся. Таким образом, на пост главы претендовали судья в отставке Михаил Зуболомов, инструктор профессиональной подготовки отдела МВД России по Чесменскому району Олег Мартынов, председатель районного собрания депутатов Владимир Федяшев, домохозяйка Эльвира Лебедева, координатор адвокатской деятельности Сергей Лысенко и исполняющий обязанности главы Чесменского района Татьяна Жморщук.

Сегодня претенденты должны были представить свои программы социально-экономического развития района. Однако конкурсная комиссия была разочарована.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Из шести кандидатов двое вовсе не явились на второе заседание конкурсной комиссии. Остальные же оказались не готовы внятно объяснить свое видение дальнейшего развития муниципалитета. К тому же все они продемонстрировали неудовлетворительное знание устава и законов Челябинской области, а также законодательства об основах организации местного самоуправления. В итоге комиссия не согласовала ни одной кандидатуры для участия в выборах главы района.

На следующей неделе собрание депутатов Чесменского района объявит конкурс на должность главы муниципалитета повторно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.06.17

NASA опубликовало видеоизображения причудливой поверхности Марса. / «Было, грешен, признаю»: Челябинский облизбирком не стал отрицать попытки давления на членов ТИК в Верхнеуральске. / Ученый развеял мифы об астероидах и НЛО: реальные угрозы остаются в «тени». «Будущие открытия могут быть связаны с определением природы темной материи». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»