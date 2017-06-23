Никто не заметил: пятилетний челябинец сбежал из детсада

Пятилетний воспитанник челябинского детского сада два часа гулял по городу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из дошкольных образовательных учреждений Ленинского района Челябинска.

Воспользовавшись невнимательностью воспитателя, пятилетний мальчик спокойно покинул территорию детского сада и отправился домой. Обнаружив, что дома никого нет, он пошел гулять дальше. Только здесь его обнаружил старший брат, сообщивший о нежданной встрече родителям.

Самое интересное, что в дошкольном учреждении так и не спохватились ребенка, пишет «31tv», обнаружив пропажу лишь после звонка матери.

Семья малыша возмущена такой халатностью. Ведь на улице без присмотра ребенок провел не меньше двух часов, и лишь чудом избежал неприятностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.06.17

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