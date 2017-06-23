Пятница, 23 июня 2017, 16:29 мск

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Южный Урал ждут душные выходные

Южный Урал ждут душные выходные

До утра воскресенья в Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА в Челябинском ЦГМС, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются в Челябинске и области с 20 часов 23 июня до 11 часов 25 июня.

В связи с этим в Челябинске объявлено предупреждение о НМУ 1 степени опасности. Аналогичные предупреждения получили ряд предприятий Южного Урала.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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