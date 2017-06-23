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Главбух администрации южноуральского села попалась на краже зарплат воспитателей

Главбух администрации южноуральского села попалась на краже зарплат воспитателей

В Нагайбакском районе бухгалтера администрации уличили в краже бюджетных рублей.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, факты незаконного перечисления денег вскрылись в ходе проверки соблюдения законодательства при оплате труда воспитателей детсадов и работников культуры.

По данным надзорного ведомства, в феврале 2015 года главбух администрации Нагайбакского сельского поселения перевела на свою карту 6,5 тысяч рублей под предлогом перечисления денег реальным сотрудникам детского сада в поселке Петровский.

Еще 7,2 тысячи рублей исчезли из местного бюджета при начислении зарплат работникам детсада в поселке Арсламбаевский, чуть более 5 тысяч рублей – при расчете с воспитателями дошкольного учреждения в самом Нагайбаке.

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Кроме того, бухгалтер администрации, по данным прокуратуры, присвоила более 50 тысяч рублей, выделенных на нужды МКУ «Нагайбакская централизованная система». Совокупный ущерб бюджету составил 70 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы. По итогам рассмотрения в отношении сотрудника администрации возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного с использованием служебного положения.

Челябинск, Юлия Димова

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