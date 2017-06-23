Вот это поворот: в изнасиловании златоустовской второклассницы пытаются обвинить ее отчима

История с надругательством над златоустовской второклассницей обрастает новыми подробностями.

Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло 11 мая в Златоусте. В заброшенном здании второклассницу жестоко избили и изнасиловали. Родители девочки обратились в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого: им оказался 12-летний знакомый школьницы. Вскоре удалось установить личность второго насильника – его 13-летнего приятеля. По данным СК, в момент происшествия в здании также находился третий мальчик, однако его причастность к изнасилованию пока не доказана.

По версии следствия, вооружившись палками и арматурой, парни жестоко избили и надругались над ребенком, после чего скинули девочку в подвал. Школьница чудом выжила, однако получила переломы темени, затылочной и височной костей, ребра и в тяжелом состоянии была переведена в челябинскую областную больницу.

В свою очередь, трех подростков поместили в центр временного содержания несовершеннолетних преступников.

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В ходе расследования уголовного дела история с изнасилованием получила неожиданный поворот.

По данным матери пострадавшей, сегодня отчима девочки вызвали на допрос в городской следственный отдел, откуда увезли в полицию для снятия отпечатков пальцев.

Из телефонного разговора со следователем женщина узнала, что

родители подростков заявляют: на их детей было оказано давление, а преступление, по их мнению, совершил отчим пострадавшей школьницы.

В следственном отделе Златоуста РИА «Новый День» сообщили, что данная версия изнасилования прорабатывалась с самого начала, однако подтверждения так и не получила. «Сегодня мужчину, действительно, вызывали на допрос и брали у него отпечатки пальцев в рамках оперативных мероприятий» – заявил старший следователь городского следственного отдела Артем Зубаиров. О каких именно мероприятиях идет речь, собеседник пояснять отказался, лишь добавил, что отчим потерпевшей на сегодняшний день не имеет статус подозреваемого.

Челябинск, Юлия Димова

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