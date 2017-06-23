Пятница, 23 июня 2017, 16:29 мск

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Челябинск

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Копейские муниципалы задолжали предпринимателям 800 тысяч рублей

Копейские муниципалы задолжали предпринимателям 800 тысяч рублей

Муниципальные учреждения Копейска задолжали предпринимателям 800 тысяч рублей.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска провело проверку исполнения муниципальным заказчиком взятых на себя обязательств по контрактам, заключенным с предпринимателями.

Прокуратурой установлено, что сразу шесть муниципальных учреждений Копейска накопили задолженность по заключенным контрактам перед предпринимателями более 800 тысяч рублей. Неоплата выполненных работ муниципальным заказчиком вызвана отсутствием бюджетных средств на даты заключения соответствующих контрактов. Проще говоря, чиновники заключали с предпринимателями контракты, не имея средств для оплаты выполненных работ.

По фактам выявленных нарушений прокурор города внес главе городской администрации представление, по итогам рассмотрения которого шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также были изысканы 200 тысяч рублей для погашения части образовавшейся задолженности городского округа перед исполнителями по ранее заключенным контактам.

Челябинск, Олег Кирьянов

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