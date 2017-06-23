Военные снаряды и каски нашли при очистке пруда в Челябинске

Челябинск, Июнь 23 (Новый День, Олег Кирьянов) –Артефакты времен Великой Отечественной войны нашли при очистке пруда в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе промышленной группы «Конар», интересные находки сделали

во время выполнения работ по очистке пруда у «Станкомаша», расположенного в Ленинском районе города по улице Енисейской.

Решение об очистке водоема на прилегающей территории за счет собственных средств предприятия было принято генеральным директором Валерием Бондаренко в рамках Года экологии в России.

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Очистка пруда, сообщают в пресс-службе, продолжается уже три недели, и в скором времени будет завершена. Для этого предприятие использует специальные водные экскаваторы. С их помощью со дна пруда уже подняли огромное количество производственных отходов, ила и мусора. Какое-то время назад пруд имел техническое назначение и использовался городскими коммунальными службами, а завод забирал здесь воду для работы своего мартеновского цеха. Сейчас же водоем носит лишь декоративных характер, год назад здесь даже установили фонтан, который планируют запустить сразу после очистки.

Примечательно, что во время проведения работ на дне водоема удалось обнаружить несколько интересных артефактов времен Великой Отечественной войны – производственные инструменты, военные каски и заржавевшие снаряды. Все эти находки будут переданы в музей трудовой и боевой славы «Станкомаша».

Челябинск. Другие новости 23.06.17

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