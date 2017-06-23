Апелляционный суд запретил крупной торговой сети называть кредит «рассрочкой»

Апелляционный суд запретил сети «М.Видео» называть кредит «рассрочкой».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, торговая сеть «М.Видео» не смогла обжаловать через апелляционную инстанцию законность решения ведомства о признании рекламы сети о беспроцентной рассрочке на 12 месяцев незаконной. По данным антимонопольщиков, услуга, которую компания выдавала за рассрочку, фактически являлась кредитом.

Рекламные буклеты торговой сети «М.Видео», гласящие «Умная рассрочка 0%, 0р., 12 месяцев» распространялись по многоквартирным жилым домам в Челябинске. В то же время, в соответствии с условиями этой акции сеть самостоятельно не предоставляла покупателям право оплачивать товар частями, а предлагала оформить кредит в коммерческом банке «Ренессанс Кредит».

Рассрочка – это прямые отношения между покупателем и продавцом товара, считают в антимонопольной службе. Продажа, к которой подключается финансовая организация, не может называться этим словом. В УФАС решили, что фактически потребителю предоставляется именно кредит, а обязательства у него возникают перед третьим лицом, то есть, перед коммерческим банком.

УФАС в Челябинской области признала эту рекламу ненадлежащей и привлекла компанию к административной ответственности – «М.Видео» пришлось уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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