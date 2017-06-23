Логика вперед штанов: что мешает Южному Уралу стать туристической Меккой

Челябинская область не сможет развить внутренний туризм, пока в корне не изменит подход, методику и стратегию социально-экономического роста. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного туристической отрасли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальной статистике, по индикативным показателям объемов туристического потока, количеству экскурсионных маршрутов, работающих санаториев, гостиниц и других мест организованного отдыха Южный Урал занимает 7 строчку в списке туристических регионов России.

Однако в реальности Челябинская область значительно уступает в развитии не только популярным курортам страны, а, как минимум, ближайшим соседям – Свердловской области и Республике Башкортостан.

Помимо низкого уровня обслуживания, отсутствия инфраструктуры и высокой стоимости путевок, представители бизнес-сообщества озвучили еще целый ряд проблем, условно разделив их на две части – тактические и стратегические.

По мнению представителя регионального отделения общественной организации «Опора России» Дмитрия Довбни, к первому типу относятся проблемы взаимодействия представителей туристической отрасли с органами власти. «Практически все вопросы по землеотведению, подключению энергоресурсов, использованию водных объектов, размещение объектов на землях лесфонда предпринимателям приходится решать с абсолютно не компетентным ведомством – министерством культуры», – заявил общественник.

И если «Золотое кольцо России» как объект культурного наследия, действительно, имеет отношение к работе данного органа, то практика Краснодарского края, Алтая, Дальнего Востока и других туристически развитых уголков России показывает целесообразность передачи этих полномочий специально созданному для этих целей ведомству – министерству туризма.

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Еще одна серьезная проблема касается отсутствия логики в стратегии развития Челябинской области. На сегодняшний день областные чиновники прописали следующие направления: деловой, спортивный, событийный и рекреационный туризм. Однако что представляет из себя каждый из этих блоков, а главное, на что коммерсантам делать акцент в части финансовых вливаний, обращения усилий и способностей, остается загадкой.

Но самое важное в этом вопросе, по мнению Довбни, что так называемый индустриальный туризм, на который делает ставку действующее руководство региона, довольно активно развивает сегодня Свердловская область. Между тем, по закону маркетинга территорий ближайшие регионы не могут вступать в лобовую конкуренцию, мол, позиционирование в туризме возможно лишь с «плечом» в 2 тысячи километров. К примеру, мы можем продвигать горный (как на Кавказе), но не деловой туризм. В противном случае, Челябинская область обречена на провал: все консульства, посольства, представительства крупных компаний расположены в Екатеринбурге, добавил общественник.

Еще одной нерешенной в туристической отрасли остается проблема перевода участков лесного фонда в другие категории земель для дальнейшего размещения на них гостиниц и санаториев.

По данным начальника управления туризма регионального минкульта Виктора Ткачева, на сегодняшний день 95 субъектов предпринимательства располагаются на землях лесного фонда. В списке оказалась и территория курорта Кисегач. Как отметил начальник ГУ лесами Челябинской области Виктор Блинов, в 70-ые годы прошлого века земли лесного фонда с легкой руки тогдашних чиновников были незаконно переведены в статус поселений, однако позднее справедливо возвращены лесному фонду.

В результате инвесторы, купившие на спорных землях пионерские лагеря и базы отдыха, столкнулись с рядом ограничений по использованию участков, поэтому, как утверждают представители бизнеса, не смогли обеспечить южноуральцев всей необходимой инфраструктурой.

Казалось бы, решить ситуацию помогла лазейка в законе, наделяющая владельцев капитальных строений преимущественным правом аренды земель лесфонда. Однако инвесторам и этот вариант пришелся не по душе. По словам предпринимателей, на фундаменте оставшихся с советских времен бараков невозможно построить современный отель со всеми удобствами.

«В то же время Зюраткуль с рукотворным озером-водохранилищем, расположенным вблизи промышленного объекта, не имеющий, по сути, ничего природного, наделен статусом особо охраняемой территории. А теперь с тем же успехом природный парк пытаются лишить этого статуса. Получается, у нас логика бежит «вперед штанов», – добавил Довбня. Кто и с какой целью намерен отобрать у Зюраткуля статус особо охраняемой территории, общественник говорить не стал, заявив, что узнал об этом в минэкологии России и что соответствующее письмо поступило за подписью южноуральских чиновников.

Челябинск, Юлия Димова

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