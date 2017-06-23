Челябинец демонстрировал 9-летней школьнице свои гениталии

В Челябинске задержали эксгибициониста, напугавшего школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении 43-летнего челябинца возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего лица.

По версии следователей, в минувший четверг возле одного из домов в Тракторозаводском районе Челябинска подозреваемый открыто демонстрировал 9-летней девочке свои половые органы.

На данный момент извращенец задержан. Следователи решают вопрос относительно избрания для мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей, так же ему собираются предъявить обвинения. Следствие по данному преступлению продолжается, стражи порядка пытаются установить все обстоятельства и причины, предшествовавшие правонарушению для их последующего устранения и эффективной профилактики подобных действий в будущем.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 23.06.17

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