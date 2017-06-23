В магазинах Карабаша обсчитывают и торгуют просроченными продуктами

Жители Карабаша пожаловались на просроченные продукты и обсчеты в магазинах города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Роспотребнадзоре заявили о возрастающем потоке жалоб карабашцев на супермаркеты.

Чаще всего горожане жалуются на просроченные товары. А вот в небольших магазинах случаются обсчеты покупателей. По заявлениям горожан ведомство проводит контрольные закупки, которыми, как правило, подтверждается недобросовестность продавцов. Кроме того, отмечается, что в небольших магазинах также практикуют частую смену ценников на товары. Покупатели нередко жалуются, что при разных продавцах ценник на одни и те же продукты также может оказаться разным, пишет «Карабашский рабочий». При этом доказать наличие у продавца умысла на обсчет покупателя крайне сложно.

При выявлении просроченных товаров, Роспотребнадзор вносит представление о снятии таких товаров с реализации. Магазин в этом случае обязан утилизировать такой товар или отправить его на свалку. В отдельных случаях также может быть осуществлен возврат товара поставщику. Что же касается контроля, то ведомство в этом случае просто получает от предприятия отписку о предпринятых по предписанию мерах. Разумеется, при подобной схеме контролировать честность торговых предприятий сложно – остается надеяться на внимательность покупателей и добросовестность отдельных продавцов, сетуют в Роспотребнадзоре.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 23.06.17

Челябинец демонстрировал 9-летней школьнице свои гениталии. / Апелляционный суд запретил крупной торговой сети называть кредит «рассрочкой». / Военные снаряды и каски нашли при очистке пруда в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»