Пятница, 23 июня 2017, 16:49 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Алиментщик из Снежинска угодил в «комендантский час»

Алиментщик из Снежинска угодил в «комендантский час»

В Снежинске суд запретил местному жителю, который задолжал своему сыну по алиментам, покидать территорию города и выходить из дома в ночное время.

Как сообщили РИА в пресс-службе Управления ФССП по Челябинской области, комендантский час для мужчины ввели из-за образовавшейся задолженности в 200 тысяч рублей.

39-летний житель Снежинска теперь не сможет выходить из дома с 23 часов вечера до 6 часов утра – в таком режиме ему придется жить в течение полугода. Кроме того, покидать территорию города он может лишь по персональному разрешению органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания осужденных.

Отмечается, что горе-отец уже не впервые оказывается на скамье подсудимых за неуплату алиментов. Кроме всего прочего, он дважды судим за умышленное причинение вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. В УФССП отмечают, что на все требования приставов о постановке на учет в центр занятости, неплательщик ссылается на боль в спине и отсутствие на бирже достойных вакансий. Приставы отмечают, что если мужчина нарушит режим наказания, он может оказаться за решеткой.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 23.06.17

В магазинах Карабаша обсчитывают и торгуют просроченными продуктами. / Челябинец демонстрировал 9-летней школьнице свои гениталии. / Апелляционный суд запретил крупной торговой сети называть кредит «рассрочкой».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

На Южном Урале из детского лагеря пропали девочки

Южноуральский депутат лишилась мандата из-за попытки скрыть доходы

В магазинах Карабаша обсчитывают и торгуют просроченными продуктами

Челябинец демонстрировал 9-летней школьнице свои гениталии

Апелляционный суд запретил крупной торговой сети называть кредит «рассрочкой»

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости