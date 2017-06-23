Алиментщик из Снежинска угодил в «комендантский час»

В Снежинске суд запретил местному жителю, который задолжал своему сыну по алиментам, покидать территорию города и выходить из дома в ночное время.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления ФССП по Челябинской области, комендантский час для мужчины ввели из-за образовавшейся задолженности в 200 тысяч рублей.

39-летний житель Снежинска теперь не сможет выходить из дома с 23 часов вечера до 6 часов утра – в таком режиме ему придется жить в течение полугода. Кроме того, покидать территорию города он может лишь по персональному разрешению органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания осужденных.

Отмечается, что горе-отец уже не впервые оказывается на скамье подсудимых за неуплату алиментов. Кроме всего прочего, он дважды судим за умышленное причинение вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. В УФССП отмечают, что на все требования приставов о постановке на учет в центр занятости, неплательщик ссылается на боль в спине и отсутствие на бирже достойных вакансий. Приставы отмечают, что если мужчина нарушит режим наказания, он может оказаться за решеткой.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 23.06.17

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