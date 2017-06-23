Пятница, 23 июня 2017, 16:50 мск

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Южноуральский депутат лишилась мандата из-за попытки скрыть доходы

Южноуральский депутат лишилась мандата из-за попытки скрыть доходы

Прокуратура сумела добиться прекращения полномочий депутата Хомутининского сельского поселения Увельского района.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее данный вопрос рассматривался соратниками депутата, которые все же решили принять ее сторону. В результате отстаивать свою правоту надзорному ведомству пришлось в судебном порядке.

Поводом для принятия такого решения стал отказ депутата предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за позапрошлый календарный год. Это нарушение было выявлено проверкой на предмет соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции, которую прокуратура провела в Совете депутатов Хомутининского сельского поселения.

Решением Совета депутатов сельского поселения в досрочном прекращении депутатских полномочий было отказано, поэтому прокурор обратился в суд и потребовал признать это решение незаконным, прекратив полномочия депутата депутата досрочно. Суд принял сторону прокурора, удовлетворив его требования в полном объеме.

Челябинск, Олег Кирьянов

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