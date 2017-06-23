В Челябинске автобус с пассажирами протаранил легковушку

В Челябинске рейсовый автобус врезался в иномарку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня на парковочной площадке автовокзала «Северные ворота» по Свердловскому тракту.

По данным очевидцев, автобус, двигавшийся по маршруту «Челябинск – Вишневогорск» на повороте к автовокзалу по касательной столкнулся с ехавшим попутно водителем Toyota.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска подробностями происшествия пока не располагают.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По предварительной информации, пострадавших нет. Между тем, автоинспекторов пассажиры автобуса были вынуждены дожидаться, сидя в душном салоне. Впоследствии водитель все же сжалился над клиентами и выпустил людей на улицу. Пассажиров пересадили в другие автобусы, на виновника ДТП составили протокол.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.06.17

Что-то вы к нам зачастили: на Южном Урале зафиксировали очередной смерч (ВИДЕО). / На Южном Урале из детского лагеря пропали девочки. / Южноуральский депутат лишилась мандата из-за попытки скрыть доходы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»