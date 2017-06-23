В Челябинске существенно сократят число спортшкол

Челябинские спортивные школы готовят к масштабной реорганизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об объединении ряда спортшкол в одно юрлицо может быть принято на ближайшем заседании Челябинской городской Думы, намеченном на 27 июня. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях общественник Владимир Филичкин.

Реорганизация может коснуться 12 из 54 спортивных образовательных учреждения города. Их планируется объединить в 4 юрлица. «Оптимизацию готовит городской совет по спорту во главе с небезызвестным депутатом городской думы Андреем Сидоровым, директором спортшколы «Карате». О нем много говорилось в последнее время…», – отметил Владимир Филичкин.

Интересно, что в предварительном списке на реорганизацию есть сразу несколько спортшкол по карате. Кроме того, там фигурируют «Факел», «Родонит», «Торпедо» и ряд других.

В мэрии планы по реорганизации объясняют необходимостью оптимизации затрат на содержание спортшкол. При этом подчеркивают, что сокращения количества занимающихся и часов не произойдет, коррекритовке подвергнется лишь административный персонал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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