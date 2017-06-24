На Луне обнаружили рукотворную пирамиду (ФОТО)

На Луне обнаружили пирамиду. Уфологи уверены, что она рукотворная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изучая снимки, сделанные NASA в кратере Райдер в южном полушарии на видимой стороне Луны, уфологии разглядели четрехгранную пирамиду с ровными краями.

Тень указывает на солидную высоту сооружения.

При сильном увеличении снимка можно даже разглядеть некоторые детали.

«Я убежден, что в свое время на Луне была разумная цивилизация. Что-то случилось и уничтожило это общество. Возможно, это была какая-то ужасная катастрофа», – заявил один из исследователей, разглядевших на снимках рукотворные сооружения.

Напомним, в начале июня американские исследователи заметили у поверхности Луны неопознанный летающий объект, который двигался так, будто искал место для парковки. Уфологии сочли, это мог быть космический корабль инопланетян, который исследует спутник Земли. Ученые не смогли прийти к общему мнению, но версию «летающей тарелки» инопланетян официально отврегли. По их мнению, это мог быть метеорологический зонд, отбрасывающий тень на поверхность Луны, или вообще погрешность видеооборудования.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.06.17

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