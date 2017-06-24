В Челябинске накрыли логово бутлегеров

В Челябинске обнаружен склад, в котором производили немаркированную алкогольную продукцию с использованием товарного знака известного производителя. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, изъято более 2,5 тысяч бутылок готовой продукции, подготовленной к сбыту. Причиненный правообладателю ущерб составляет более 250 тысяч рублей. По подозрению в совершении противоправных деяний задержано 5 местных жителей. Следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.06.17

На Луне обнаружили рукотворную пирамиду (ФОТО). / 24-25 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Логика вперед штанов: что мешает Южному Уралу стать туристической Меккой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»