Суббота, 24 июня 2017, 22:12 мск

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Челябинск

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В Челябинске начали делать мороженое из пива

В Челябинске начали делать мороженое из пива

В Челябинске начали выпускать мороженое из пива.

Как передает корреспондент РИА , помимо солодовой основы в состав лакомства входят сливки, сахар и эмульгаторы. Один сорт делают из темного пива, выпускаемого в Набережных Челнах, второй – и светлого пшеничного собственного производства.

Поскольку мороженое готовят вручную, попробовать его можно пока только в дегустационном зале компании-производителя.

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