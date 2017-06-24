В Челябинске начали делать мороженое из пива

В Челябинске начали выпускать мороженое из пива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо солодовой основы в состав лакомства входят сливки, сахар и эмульгаторы. Один сорт делают из темного пива, выпускаемого в Набережных Челнах, второй – и светлого пшеничного собственного производства.

Поскольку мороженое готовят вручную, попробовать его можно пока только в дегустационном зале компании-производителя.

Челябинск, Павел Зварзин

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