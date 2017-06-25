Волонтеры прекращают поиск исчезнувшего 10-летнего южноуральца

Волонтеры заявили о прекращении работы штаба по поиску пропавшего Вани Котова.

Как уже сообщал «Новый День», о пропаже 10-летнего жителя Каслей стало известно 14 июня. В этой истории сразу же появилось много странных подробностей. Так, по словам родителей, мальчик исчез в среду, но его телефон, по словам одноклассников, отключен со вторника, 13 июня. Мать ребенка заявила, что утром, когда Ваня поехал в школу, она был дома и видела, как он уходил. Но потом оказалось, что ребенок ушел совсем не в той одежде, как сказала мать. Изменилась и марка велосипеда, на котором якобы уехал. Родители утверждали, что сын поехал в школьную библиотеку, сменил там учебники и после этого пропал. Но в школе его никто не видел.

К поискам ребенка вместе с сотрудниками правоохранительных органов подключились спасатели, кинологи, водолазы. Ежедневно местность прочесывали несколько сотен волонтеров. Поиски продолжаются, но штаб волонтеров сообщил о прекращении своей работы, так как волонтеры свою задачу выполнили: обследована территория города, окрестные леса, близь лежащие водоемы. На данном этапе нужны только специалисты. «Если ситуация изменится и снова потребуется помощь волонтеров, штаб возобновит работу», – заявили в поисковом отряде «Легион СПАС».

Несмотря на то, что площадь поисков увеличена в 4 раза – с 50 до 200 квадратных километров, никаких следов ребенка не обнаружено.

Следственный комитет РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

Касли, Павел Зварзин

Касли. Другие новости 24.06.17

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