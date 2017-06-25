На Южном Урале иномарка разнесла на части «скорую помощь»

На Южном Урале автомобиль Mercedes врезался в машину скорой помощи и буквально разнес ее по частям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня на 155-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Иномарка начала обгонять «скорую». Увидев встречный автомобиль, водитель Mercedes попытался вернуться в свой ряд, но забыл сбросить скорость и врезался в «скороую». Удар был такой силы, что медицинский автомобиль улетел далеко за пределы проезжей части в придорожные кусты – его буквально разорвало на части. Водитель «скорой» получил множественные травмы, находившийся рядом с ним фельдшер – ушибы.

Mercedes с мест происшествия скрылся. Но водителя вскоре задержали: в момент удара он сломал ногу и обратился в Магнитогорске в больницу. Медики вызвали полицию. Виновник аварии задержан, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области, по факту ДТП начата доследственная проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

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