Доверьтесь интуиции. Гороскоп РИА «Новый День» на июль 2017

Солнце до 22 июля будет находиться у Рака, а затем перейдёт ко Льву. Меркурий тоже сначала гостит у Рака, затем, 6 числа, окажется у Льва, а позже, 26 июля уйдёт к Деве. Венера до 5 июля остаётся у Тельца, потом, начиная с этой даты, переместится к Близнецам, а в самом конце месяца, 31 июля, окажется у Рака. Марс до 20 июля останется у Рака, а затем уйдёт ко Льву. Солнце в первый период стимулирует психическую, подсознательную деятельность, обостряя чувствительность и интуицию, а с 22 июля Солнце воздействует на характер, побуждая демонстрировать свои личностные качества. Многие люди при этом проявляют свои лучшие черты, но некоторые действуют противоположным образом. Период хорош тем, что позволяет увидеть человека, как он есть.

При Меркурии в Раке люди очень чувствительны, поэтому особенно скрытны, так как не хотят, чтобы посторонние понимали их мотивы. По этой причине они относятся к другим настороженно, с подозрением, а из-за своей чувствительности склонны воспринимать чужие слова и действия как агрессию. Когда Меркурий переходит ко Льву, люди подсознательно (а то и сознательно) используют информацию как инструмент управления и средство борьбы, соперничества. Они склонны настаивать на своём, не слушая чужих аргументов. В некоторых случаях это помогает отстоять истину и оказывается на пользу делу. В знаке Девы Меркурий стимулирует общение и увеличивает активность, направленную на полезную деятельность. Люди становятся деловитыми, конкретными в разговорах, сосредоточенными на делах, готовыми долго и тщательно вникать во всё, что имеет отношение к работе, и отвергающими всё, что считают пустяками. Период не подходит тем, кто настроен на отдых и развлечение.

Венера в Тельце оценивает материальные блага по их способности доставить ей комфорт. В этот период она будет неторопливой, мягкой, чувственной. В делах Венера настраивает на стабильность и ровные отношения, возрастает роль старого партнёрства и уменьшается стремление к новым контактам. Перейдя к Близнецам, она сменит своё настроение и вместо чувственности продемонстрирует легкость в общении и непостоянство в стремлениях – то, что обычно называют ветреностью. Венера в этот период поверхностна, и надеяться на возникновение сколько-нибудь глубоких чувств бессмысленно. В финансовом плане Венера будет так же легкомысленна: в это время она легко получает деньги и легко их отдаёт. Венера в Раке настроена на духовную близость, ей важно глубинное сходство. Венера сентиментальна, и в поступках хочет выразить именно общность души.

Марс в Раке стимулирует интерес людей к домашней работе, устранению недостатков, ремонту и всяческим улучшениям. В деловом отношении люди пассивны, не стремятся к риску, не спешат начинать новую работу. После перехода Марса в знак Льва люди подзаряжаются новой энергией, в них просыпается инициативность, заинтересованность в действии, хотя, возможно, не так для результата, как для демонстрации своих талантов и способностей. Тем не менее, стремясь к этому, люди способны сделать гораздо больше, чем обычно.

Овен

Июль для Овнов-мужчин будет периодом усиленной интеллектуальной деятельности и связанной с ней деловой активности. Соединение Урана с Меркурием указывает на благоприятные условия для возникновения и воплощения новых идей, планов, открытия новых перспектив и совместной деятельности с партнёрами. При этом наилучший прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов. И то, и другое будет развиваться с улучшением к концу месяца, так что наивысших результатов Овны достигнут в третьей декаде. Для взаимодействия с далёкими партнёрами первые две декады не подходят: гороскоп даёт положительный прогноз только на период с 20 июля. В основной работе тоже – до 20 июля ожидаются различные затруднения, а потом дело наладится. По этой причине в этих видах деятельности до указанной даты Овнам не стоит проявлять инициативу и работать в одиночку. Негативный Юпитер в две первые декады не благоприятствует расширению сферы деловых интересов, дальним поездкам, командировкам, заключению новых договоров. Вся подобная деятельность по собственной инициативе окажется неудачной.

У Овнов-женщин месяц будет относительно благоприятен для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, но всю важную работу рекомендуется закончить до начала третьей декады: на период с 24 июля и до конца месяца прогноз неблагоприятный. Для взаимодействия с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов подходит только третья декада – в первые две ожидаются различные трудности. Напряжённый аспект Юпитера с Нептуном в это время будет искажать восприятие реальности, и предлагать неверные пути. Также этот промежуток не подходит для продвижения в карьере. В основной работе дела будут идти с переменным успехом, поэтому не рекомендуется проявлять инициативу, брать на себя ответственность, начинать новое дело или производить серьёзные организационные изменения. Лучше сосредоточиться на укреплении своих позиций, устранении недостатков. Месяц не будет располагать Овнов к значительной деловой активности: скорей, это период накопления ресурсов и подготовки к продвижению вперёд в будущем. Возможно успешное планирование, обсуждение с партнёрами будущей работы, неформальное заключение соглашений, но собственно начало деятельности лучше перенести на более позднее время.

В первой декаде июля у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В основной работе трудности будут возникать в промежуток 1 – 3 июля (на остальные дни прогноз благоприятный). Для взаимодействия с далёкими партнёрами декада не подходит.

У Овнов-женщин при работе с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 7 и 9 июля. Для выполнения основой работы не вполне подходят 1 – 3, и 9 июля. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность, по гороскопу, будут в основном неудачными: подходящим для этого окажется только промежуток 8 – 9 июля.

Во второй декаде у Овнов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами, но гороскоп указывает на возможные трудности в период 16 – 18 июля. Для решения финансовых вопросов не подходит только 16 июля, воскресенье. Основная работа с взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оцениваются отрицательно, за исключением конца декады, 19 – 20 июля.

У Овнов-женщин положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для основной работы благоприятным будет только промежуток 19 – 20 июля. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность в эту декаду не рекомендуются.

В третью декаду у Овнов-мужчин ожидаются наивысшие достижения при работе с местными деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов. Кроме того, в основном положительно характеризуется сотрудничество с далёкими партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей.

У Овнов-женщин тоже благоприятный прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только начало декады, 21 – 23 июля.

Телец

Для Тельцов июль в профессиональном плане окажется неблагоприятным месяцем. В астрологическом фоне будут преобладать напряжённые аспекты Плутона с Меркурием, Марса с Меркурием, Венерой, Ураном и Нептуном, Солнца с Венерой. Кроме того, с предыдущего месяца сохранится негативные воздействие Плутона с Ураном, которое препятствует проведению значительных преобразований в работе, а также формирует неблагоприятные внешние условия. Из-за этого перемены могут происходить вопреки воле и усилиям Тельцов, и они будут приводить к нежелательным последствиям. По этой причине Тельцам лучше принимать меры по укреплению своего положения, чем пытаться обновить свою деятельность, желательно отказаться от рискованных шагов и инициативы в работе. Гороскоп даёт преимущественно негативный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, решению финансовых вопросов и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток с 23 июля и до конца месяца. На это же время положительно оценивается самостоятельная, одиночная работа Тельцов. Коллективная работа почти полностью (кроме 20 – 21 июля) характеризуется как неудачная. Отрицательный прогноз по продвижению в карьере.

У Тельцов-женщин прогноз несколько лучше, чем у мужчин. Для основной работы и решения финансовых вопросов не подходит только промежуток 1 – 6 июля, а всё остальное время оценивается как благоприятное. Рекомендуется сосредоточиться на этой деятельности. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами лучше перенести на третью декаду, а от совместной работы с местными партнёрами в июле лучше отказаться (или хотя бы не предпринимать ничего важного, так как ситуация в две первые декады будет в основном неблагоприятной). Гороскоп на весь июль негативно оценивает коллективную деятельность Тельцов, а для одиночной работы и инициативы положительно характеризует только третью декаду. Период не подходит для продвижения в карьере. Влияние Урана в соединении с Плутоном делает период опасным для осуществления крупных замыслов и начала длительных проектов. В то же время аспект Урана и Венеры благоприятствует общественной деятельности, неформальным отношениям, получению некоторой выгоды, но при этом Тельцам не следует принимать деловые решения, опираясь на свои симпатии или под влиянием эмоций. Если в этот период возникнут новые перспективы, то необходимо проследить за тем, чтобы у них была твёрдая материальная основа.

Первая декада июля у Тельцов-мужчин наиболее неблагоприятна для работы. Негативно характеризуются выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности относительно благоприятные условия возникнут в промежуток 4 – 7 июля, хотя лучше эту работу передоверить коллегам.

У Тельцов-женщин в промежуток 1 – 6 июля отрицательно оценивается выполнение основной работы и финансовая деятельность, а, начиная с 7 июля, прогноз до конца декады положительный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается полностью негативно. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только 7июля.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин гороскоп указывает на некоторые улучшения в финансовой сфере, хотя ситуация будет неустойчивой. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами возможен разовый успех 20 июля. Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется.

У Тельцов-женщин благоприятен прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется. Для работы с местными партнёрами подходит только 20 июля.

В третью декаду у Тельцов-мужчин благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами и финансовая деятельность не рекомендуются. В основной работе ожидаются трудности.

У Тельцов-женщин положительно оцениваются выполнение основной работы, финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Работа с местными партнёрами будет в основном неудачной.

Близнецы

У Близнецов-мужчин гороскоп на июль в профессиональном плане будет в основном благоприятным. Астрологический фон сформируется преимущественно из гармоничных аспектов Юпитера с ближними планетами, что указывает на благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов и успешное продвижение в работе. Гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами, обещая стабильно высокую эффективность, за исключением промежутка 24 – 25 июля. Прогноз по основной работе в первой декаде не очень благоприятный, но дальше всё лучше, так что наибольших успехов Близнецы достигнут в третьей декаде, особенно, в промежуток с 26 июля и до конца месяца. Наилучшие условия для решения финансовых вопросов будут существовать в первые две декады, до 19 июля, дальше прогноз становится негативным, поэтому все важные дела лучше выполнить до указанной даты. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами в первой половине месяца будет нестабильным, а на вторую половине прогноз почти полностью положительный. Месяц больше подходит для коллективной деятельности, но в конце, в промежуток 26 – 31 июля, Близнецы могут достичь успеха в одиночной работе.

У Близнецов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз на месяц по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основных профессиональных обязанностей лучше всего подходят вторая и, особенно, третья декада, хотя и там, и там возникнут кратковременные трудности. Финансовая деятельность будет неустойчивой, поэтому, по возможности, лучше ей не заниматься. Полностью благоприятный период для неё наступит лишь в конце месяца, с 27 июля. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами большую часть месяца, по гороскопу, будет неудачным, либо в нём будет много трудностей. Благоприятный период, как и в работе с финансами – промежуток 27 – 31 июля. На весь месяц гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе, хотя в конце, с 27 по 31 июля, Близнецы смогут успешно действовать в одиночку. Гармоничный аспект Урана с Меркурием создаст благоприятные условия для интенсивной интеллектуальной деятельности, успешного делового общения и совместной деятельности. Возможно получение важной эксклюзивной информации или новых полезных знаний. Аспект создаст условия для открытия новых перспектив, связанных либо с новой информацией, любо с возникновением новых деловых связей.

В первую декаду июля у Близнецов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, решению финансовых вопросов. Также благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа будет идти с переменным успехом. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток 8 – 10 июля.

У Близнецов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для основной работы не подходят промежутки 1 – 2 и 6 – 8 июля. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет успешным в промежутки 2 – 3 и 8 – 10 июля.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин сохраняется полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В финансовой деятельности затруднения возможны в промежуток 19 – 20 июля. При выполнении основной работы ожидаются трудности 13 – 14 июля. Для работы с далёкими партнёрами подходит только вторая половина декады, с 16 июля.

У Близнецов-женщин по-прежнему положительно характеризуется работа с местными деловыми партнёрами. В основной работе возможны осложнения 13 – 14 июля. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин, кроме промежутка 24 – 25 июля, положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей. Решение финансовых вопросов, по гороскопу, будет неудачным, а взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами успешным, за исключением промежутка 25 – 26 июля.

У Близнецов-женщин прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся положительным, кроме 31 июля. В основной работе проблемы могут возникнуть 26 числа. Для решения финансовых вопросов подходят только последние дни месяца, с 27 июля, а для работы с далёкими партнёрами – промежуток 26 – 31 июля.

Рак

В июле у Раков-мужчин гороскоп в профессиональном плане только частично благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. При этом для финансовой деятельности окажутся непригодными промежутки 3 – 4 и 28 – 30 июля. Для выполнения основной работы не подходят вторая и третья декады, а в первой трудности могут возникнуть 7 – 8 июля. Работа с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется из-за напряжённого аспекта Юпитера с Нептуном, который указывает, что планы окажутся неудачными и надежды Раков не оправдаются. Хотя в первой декаде ещё возможны успешные разовые сделки, судя по гороскопу, воодушевляться ими не следует. Не рекомендуются командировки, дальние поездки, а, в целом, июль не подходит для расширения сферы деловых интересов. При этом личная активность позволит укрепить существующие местные связи, возможно заключение выгодного соглашения на перспективу. В течение всего месяца предпочтительной будет коллективная деятельность. Для одиночной работы подходит только короткий промежуток 3 – 6 июля. Период неблагоприятен для продвижения в карьере и повышения социального статуса. Рекомендуется принять меры к сохранению важных документов или бумаг, так как существует вероятность их утраты.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами в середине месяца, с 7 по 19 июля, ожидается неудачный период. В это время на Раков будет влиять напряжённый аспект Юпитера с Нептуном, который будет подталкивать Раков к принятию неправильного решения, пробуждая неоправданные надежды на успех. Возникающие в это время идеи и перспективы следует тщательно проверять на реалистичность. Важную работу следует выполнить до или после этого промежутка. Возможно, в первую декаду имеет смысл заниматься подготовкой, а в третью – основной частью. Это решение Ракам придётся принимать самостоятельно: гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности, и положительно оценивает одиночную, самостоятельную работу именно до и после указанного промежутка. Соответственно, внутри него никакой инициативы проявлять не следует, и принимать на себя ответственность тоже. Период не подходит для продвижения в карьере.

В первой декаде июля у Раков-мужчин наилучшим является прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя в промежуток 7 – 8 июля в этой деятельности ожидаются небольшие трудности. За исключением 3 – 4 июля, благоприятен прогноз по финансовой деятельности. В основной работе осложнения возможны 7 – 8 июля. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит период до 7 июля.

Во второй декаде у Раков-мужчин благоприятен прогноз по решению финансовых вопросов и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом для работы с финансами неблагоприятен промежуток 16 – 17 июля. В основной работе в течение всей декады будут возникать трудности. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Раков-женщин положительно оценивается финансовая деятельность. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, по гороскопу, до 19 июля будет неудачным.

В третьей декаде у Раков-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, а также по финансовой деятельности (за исключением 28 – 30 июля). В основной работе ожидаются трудности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Раков-женщин гороскоп даёт позитивный прогноз по выполнению основной работы, финансовой деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Но для достижения успеха Раки должны будут действовать самостоятельно.

Лев

У Львов-мужчин июль в профессиональном плане полностью благоприятен. Основу астрологического фона составят гармоничные аспекты Юпитера с Солнцем и Сатурном, которые перекроют влияние негативных аспектов на результаты работы. При этом негативные аспекты всё же дадут о себе знать – гороскоп даёт отрицательный прогноз по коллективной деятельности и перспективам карьерного роста. Зато прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности благоприятен, причём с плавным улучшением к концу месяца. Так же положительно (с улучшением) гороскоп оценивает и всю профессиональную деятельность – выполнение основной работы, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, решение финансовых вопросов. От Львов в этот период потребуется повышенная сосредоточенность на работе и особенно внимательное отношение к формальным моментам в ней: все шаги и достижения рекомендуется официально фиксировать. Вероятно, от Львов потребуется подтвердить обоснованность некоторых их самостоятельных действий, особенно, рискованных, и Львы должны быть к этому готовы. В связи с этим, в отношениях с коллективом или руководством возникнет напряжённость, но в конце месяца ситуация исправится.

У Львов-женщин преобладающим будет влияние негативных аспектов Сатурна с Марсом и Юпитера с Нептуном. Первый аспект будет создавать препятствия в любой деятельности, предполагающей самостоятельную активность Львов, и сильно затруднит им продвижение вперёд. А второй в течение первых двух декад будет предлагать Львам ложные выходы из ситуации, и пробуждать необоснованные надежды. По этой причине, до 18 июля Львам не следует приступать ни к какой важной, ответственной работе ни в основной профессиональной деятельности, ни при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность на весь месяц не рекомендуется. Разовый успех может быть достигнут только 1 июля (и к нему не следует относиться с воодушевлением). Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной деятельности в период до 18 июля, и позитивный, начиная с этой даты и до конца месяца. Коллективная деятельность оценивается положительно, за исключением промежутков 1 – 2 и 22 – 25 июля. Во второй из этих промежутков Львам следует полагаться на собственные решения, а в первые дни месяца не предпринимать ничего важного.

В первой декаде июля у Львов-мужчин одинаково положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Однако в промежуток 6 – 7 июля не следует обращаться к руководству, влиятельным лицам и официальным инстанциям. Финансовая деятельность на эту декаду характеризуется полностью позитивно.

У Львов-женщин положительно оценивается только финансовая деятельность 1 июля. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный. Рекомендуется рутинная деятельность в коллективе на втором плане.

Во второй декаде у Львов-мужчин положительно оценивается основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Благоприятный период для одиночной работы, проявления деловых качеств, инициативы.

У Львов-женщин до 18 числа неблагоприятный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а, начиная с указанной даты, прогноз становится положительным. Финансовая деятельность характеризуется отрицательно на всю декаду.

В третью декаду у Львов-мужчин гороскоп даёт наиболее благоприятный в июле прогноз для всей деятельности: основная работа, взаимодействие с деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов оцениваются исключительно положительно. Вдобавок, возникнут наилучшие условия для самостоятельных действий.

У Львов-женщин полностью благоприятный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Решение финансовых вопросов характеризуется как неудачное, и не рекомендуется. Подходящий период для проявления личных деловых качеств, инициативы, самостоятельности.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на июль в профессиональном плане почти полностью положительный. Исключением является сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами в промежутки 1 – 4, 6 и 20 – 24 июля. В начале месяца в этой работе могут возникнуть объективные препятствия либо проблемы с руководством, а в третьей декаде гороскоп указывает на опасность командировки, дальней поездки. Кроме того, в это дни может появиться важная информация неприятного характера, затрудняющая или исключающая сотрудничество. Тем не менее, вторая половина месяца вполне может быть успешной, и, судя по гороскопу, закончится удовлетворительно. Прогноз по основной профессиональной деятельности на весь месяц положительный, особенно, на первую декаду. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже в первую декаду будет наиболее успешным, а дальше лишь немного хуже. Работа с финансами тоже характеризуется положительно, с улучшением к концу месяца. Полностью позитивно оценивается одиночная, самостоятельная деятельность. Для коллективной работы не подходят промежутки 1 – 4, 6 и 20 – 24, соответственно, Девам не рекомендуется принимать участие в этой работе в эти дни.

У Дев-женщин наилучшие прогнозы относятся к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов (за исключением 17 июля: возможно получение неприятной информации). Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит первая половина месяца, до 16 июля. В это время негативный аспект Юпитера с Нептуном будет подталкивать Дев к неправильному решению. Не рекомендуется начинать новое дело или заключать договор, не имея серьёзных гарантий. Собственные идеи и планы следует подвергать тщательному анализу, а деятельность лучше всё же перенести на вторую половину месяца. Основная работа будет идти с переменным успехом. Главные трудности, как ожидается, возникнут 1 – 2, 7 и 20 – 23 июля. В это дни не рекомендуется начинать новой дело, так как напряжённые аспекты Солнца, Сатурна и Урана создадут препятствия для продвижения собственных планов Дев и могут привести к конфликту с руководством или влиятельными людьми. В целом, гороскоп даёт благоприятный прогноз, как для одиночной деятельности (кроме 5 – 6 июля), так и для работы в коллективе (кроме 20 – 24 июля), но в первой половине месяца предпочтительна коллективная деятельность, а во второй – одиночная.

В первую декаду июля у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно также оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается негативно в промежутки 1 – 4 и 6 июля.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе дела будут идти с переменным успехом. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

Во вторую декаду у Дев-мужчин остаются положительными прогнозы по выполнению основной работы, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный до 16 июля, и положительный, начиная с этой даты.

У Дев-женщин наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов (кроме 17 июля). Ситуация в основной работе будет неустойчивой. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на период 11 – 15 июля негативный, а на 16 – 20 июля позитивный.

В третью декаду у Дев-мужчин на период 21 – 23 июля гороскоп даёт отрицательный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами (на остальные дни он положительный). Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность и выполнение основной работы оцениваются как успешные.

У Дев-женщин благоприятный прогноз для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Кроме того, положительно характеризуется финансовая деятельность. В основной работе ожидаются трудности, особенно 21 – 22 июля.

Весы

В июле у Весов-мужчин в астрологическом фоне будут преобладать напряжённые аспекты Урана с Меркурием и Юпитера с Ураном и Нептуном. Гармоничными будут аспекты Венеры с Солнцем и Нептуном, а также Юпитера с Солнцем и Марсом. В профессиональном плане гороскоп преимущественно неудовлетворительный. Для выполнения основной работы полностью подходит только первая декада месяца, вторая декада до 19 июля оценивается негативно, а в третьей благоприятными для работы будут промежутки 21 – 23 и 29 – 30 июля. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность характеризуются отрицательно. По этой причине в течение всего месяца предпочтительна коллективная работа. Одиночная деятельность, по гороскопу, будет неудачной, за исключением промежутков 3 – 6 и 13 – 14 июля. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, для обращения в официальные инстанции, решения юридических вопросов, а также для продвижения в карьере. Подходящее время для поездок, не связанных с работой, то есть для отдыха, в ознакомительных, познавательных целях, для новых знакомств и общения.

У Весов-женщин наилучший по стабильности прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей, а по результативности на первое место выйдет сотрудничество с местными деловыми партнёрами – правда, только в первые две декады: с 24 июля и до конца месяца положение ухудшится до негативного. Рекомендуется всю важную работу выполнить до наступления неблагоприятного периода. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, по гороскопу, окажется неудачным, хотя разовые успехи возможны в промежутки 2 – 7 и 10 – 14 июля. Финансовая деятельность в июле характеризуется отрицательно, и не рекомендуется. На весь месяц предпочтительна работа в коллективе, одиночная деятельность окажется неудачной, хотя в промежутки 2 – 7 и 10 – 14 июля возможны разовые успехи. Неподходящий период для продвижения в карьере. Гармоничные аспекты Меркурия и Урана будут способствовать усиленной интеллектуальной деятельности. Благоприятное время для исследований, планирования, расширения знаний, поиска новых путей, творчества.

В первой декаде июля у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. В финансовой деятельности ожидаются трудности, по возможности, её следует избегать. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток 3 – 6 июля.

У Весов-женщин наилучшие условия сложатся для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Выполнение основной работы тоже оценивается положительно. Взаимодействие с далёкими партнёрами окажется успешным в промежуток 2 – 7 июля. Финансовая деятельность не рекомендуется.

Вторая декада у Весов-мужчин для работы большей частью непригодна. Для основной профессиональной деятельности подходит только промежуток 19 – 20 июля. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами возможен разовый успех 15 – 16 июля. Взаимодействие с местными партнёрами и финансовая деятельность не рекомендуются.

У Весов-женщин наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Выполнение основных профессиональных обязанностей характеризуется положительно, за исключением 12 – 13 июля (не следует обращаться к руководству). Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами нежелательны.

В третьей декаде у Весов-мужчин для основной работы и решения финансовых вопросов благоприятны промежутки 21 – 23 и 29 – 30 июля. В эти же дни некоторые успехи возможны и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается негативно, и не рекомендуется.

У Весов-женщин наиболее благоприятной будет ситуация в основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 21 – 23 июля. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами оцениваются негативно.

Скорпион

В течение июля на Скорпионов-мужчин будет влиять гармоничный аспект Плутона с Солнцем, который создаст благоприятные условия для укрепления профессиональных и жизненных позиций. В соответствии с прогнозом, события будут развиваться в пользу Скорпионов, но от них потребуются некоторые усилия, чтобы использовать ситуацию себе во благо. В основной работе дела будут идти большей частью успешно, но в промежуток 17 – 21 июля, а также 27 июля под влиянием негативного Меркурия у Скорпионов окажутся ослаблены интеллектуальные возможности, и они попытаются компенсировать это силой, что приведёт к неудаче. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами будет продвигаться с переменным успехом, рекомендуется уделять больше внимания далёким партнёрам, так как прогноз для этого направления более позитивный. Финансовая деятельность в июле будет проходить с трудностями, поэтому не рекомендуется осуществлять крупные или рискованные операции. В течение третьей декады гороскоп рекомендует работать в одиночку или принимать решения самостоятельно. В первые две декады условия для одиночной работы возникнут в промежутки 2 – 4 , 8 – 11 и 15 – 16 июля. На остальное время рекомендуется коллективная работа на втором плане.

Скорпионов-женщин гороскоп располагает к выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов. Но следует учесть, что 2 июля, а также промежуток 9 – 11 июля для финансовой деятельности непригодны (ожидаются конфликт и убыток). Кроме того, в основной работе в течение первой и второй декад регулярно будут возникать трудности, и только в третьей декаде положение станет полностью удовлетворительным. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Не рекомендуется начинать крупный долговременный проект, лучше ограничиться серией разовых операций. Гармоничный аспект Сатурна и Марса будет помогать Скорпионам концентрировать энергию и внимание на важных в данный момент задачах, при этом Скорпионам понадобится настойчивость и сдержанность. Также следует уделить внимание закреплению результатов формальностями, поскольку их деятельность в этот период не будет состоять из непрерывных успехов. Личная активность, инициатива понадобится Скорпионам 3 – 5 июля, а также будет нужна всю вторую половину месяца.

В первую декаду июля у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 2 и 8 – 10 июля. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности ожидаются 5 – 7 июля. Финансовая деятельность не рекомендуется.

У Скорпионов-женщин для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 1 – 2 и (частично) 7 июля. При взаимодействии с далёкими партнёрами возможна только разовая успешная операция в промежуток 3 – 5 июля. Финансовая деятельность не рекомендуется 3 и 9 – 10 июля. В основной работе трудности ожидаются 1 и 6 – 8 июля.

Во вторую декаду для Скорпионов-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе до 17 июля, и неблагоприятный, начиная с этой даты. Работа с местными деловыми партнёрами не рекомендуется в выходные, 15 – 16 июля. Для сотрудничества с далёкими партнёрами не подходят 12 – 13 и 20 июля. Финансовая деятельность нежелательна, кроме 20 июля.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, хотя 11 июля этим заниматься нежелательно. В основной работе трудности ожидаются в первой половине периода, а, начиная с 17 июля, прогноз становится позитивным. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 21 – 23 июля, а взаимодействие с далёкими партнёрами в эту декаду не рекомендуется.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин в основной работе могут возникнуть проблемы 21 и 27 июля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами благоприятен, за исключением 21 июля. Для решения финансовых вопросов подходят 21, 22 и 30 июля, а для работы с местными партнёрами только промежуток 21 – 13 июля.

У Скорпионов-женщин наилучшим является прогноз по финансовой деятельности и выполнению основных профессиональных обязанностей. Для работы с местными партнёрами подходит только начало декады, 21 – 23 июля, а для сотрудничества с далёкими партнёрами – период до 28 июля.

Стрелец

Во второй половине июля, с 17 числа, на Стрельцов-мужчин будет негативно влиять соединение Сатурна с Меркурием, возможно, они будут чувствовать в этот период сильное утомление. Это проявится в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Вторая половина месяца не подходит для ответственной работы, не рекомендуется обращаться в официальные инстанции, юридические организации, решать серьёзные вопросы с руководством, а также начинать важные проекты. Наиболее благоприятные условия для основной деятельности сложатся в первой декаде. На этот же период гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной работе (на две последующие декады прогноз негативный). При сотрудничестве с местными партнёрами в этот период возможны только разовые успехи. Финансовая деятельность в целом по месяцу выглядит успешной, за исключением промежутка 6 – 9 июля. В этот момент не рекомендуется принимать самостоятельные решения. В промежуток 9 – 10 июля возможна особенно успешная финансовая операция. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Судя по гороскопу, значительных достижений не будет.

У Стрельцов-женщин ситуация в профессиональном плане будет неустойчивой. Наиболее стабильной выглядит финансовая сфера. В некоторые моменты возможны существенные успехи в работе с местными деловыми партнёрами. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 4 – 10 июля. В этот момент Стрельцы рискуют переоценить свои возможности или поддаться на заманчивые, но не надёжные перспективы. Также на этот момент не рекомендуется отправляться в командировку, дальнюю поездку. На остальное время прогноз в принципе благоприятный, но не следует рассчитывать на значительные достижения. В основной работе положение в течение всего месяца будет нестабильным. Рекомендуется заниматься укреплением своих профессиональных позиций без попыток продвижения вперёд. Но при этом гороскоп указывает на хорошие шансы для карьерного роста. В течение всего месяца, кроме промежутка с 3 по 10 число, у Стрельцов будут хорошие условия для работы в одиночку или проявления самостоятельности. В указанный неблагоприятный момент рекомендуется работа в коллективе.

В первой декаде июля наилучший прогноз у Стрельцов-мужчин относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Для финансовой деятельности и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 7 – 9 июля. При сотрудничестве с местными партнёрами проблемы ожидаются 1 и 8 – 9 июля.

У Стрельцов-женщин проблемы с местными партнёрами могут возникнуть 1, 7 и 10 июля. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только начало декады, 1 – 2 июля, а для решения финансовых вопросов только промежуток 1 – 4 июля. В основной работе некоторые трудности ожидаются 1, 3, 10 июля.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин полностью неблагоприятный прогноз по основной деятельности. Работа с финансами оценивается положительно, за исключением промежутка 13 – 14 июля. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет неустойчивым, а с местными большей частью неудачным.

У Стрельцов-женщин положительно оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа и взаимодействие с местными партнёрами до 17 июля оцениваются отрицательно, а, начиная с этой даты, положительно.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин благоприятен прогноз по финансовой деятельности. Сотрудничество с далёкими партнёрами тоже характеризуется как преимущественно успешное. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами ожидаются осложнения.

У Стрельцов-женщин положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Для выполнения основной работы и взаимодействия с местными партнёрами подходит только промежуток 21 – 23 июля.

Козерог

В июле у Козерогов-мужчин основная профессиональная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами будут идти с переменным успехом. Наиболее благоприятными для работы будут промежутки 4 – 7 и 19 – 23 июля. В первом случае, под влиянием гармоничного аспекта Марса с Плутоном, Козероги почувствуют прилив сил и особую решительность, что может помочь в достижении цели рискованным способом. Во втором случае аспекты Солнца Марса и Меркурия придадут Козерогам повышенную работоспособность и увеличат их интеллектуальные возможности. Хороший момент для обсуждения деловых вопросов с партнёрами, подписания договора, а также для работы с официальными инстанциями и юридическими организациями. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами первые две декады непригодны (для финансовой деятельности подходит только промежуток 3 – 4 июля). Благоприятный период для этой деятельности наступит только с 19 июля. Соответственно, всю важную работу рекомендуется перенести на третью декаду. Также на этот промежуток гороскоп даёт благоприятный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности (предыдущие периоды оцениваются негативно).

У Козерогов-женщин практически на весь месяц (за исключением 24 – 25 июля) гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность в две первые декады характеризуются негативно, а в третью оцениваются положительно. Взаимодействие с местными партнёрами на весь июль не рекомендуется: прогноз негативный. Одиночная работа, по прогнозу, до 15 июля будет неудачной, а, начиная с этой даты, успешной. Для коллективной деятельности прогноз негативный на две первые декады, и позитивный, начиная с 21 июля. В первой половине месяца на Козерогов будет воздействовать напряжённый аспект Юпитера с Нептуном, искажающий восприятие реальности и подталкивающий к принятию неверного решения. Поэтому Козерогам следует быть осторожней с возникающими идеями и перспективами, и тщательно прорабатывать свои планы. В целом, в июле не рекомендуются грандиозные начинания и мероприятия, лучше ограничиться поддержанием устойчивости. Кроме того, период не подходит для продвижения в карьере.

В первой декаде июля для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами у Козерогов-мужчин пригодны 2, 4 – 7 и 10 числа. Финансовая деятельность, по гороскопу, будет успешной лишь в промежуток 2 – 4 июля. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно, и не рекомендуется.

У Козерогов-женщин благоприятен прогноз по основной профессиональной деятельности. Для решения финансовых вопросов подходит только 3 – 4 июля. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно, и не рекомендуется.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин для основной работы, финансовой деятельности и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 19 – 20 июля. На остальные дни гороскоп предсказывает различные трудности.

У Козерогов-женщин полностью благоприятен прогноз по основной профессиональной деятельности. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность оцениваются как неудачные, и не рекомендуются.

В третью декаду у Козерогов-мужчин благоприятен прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и взаимодействия с местными партнёрами подходит начало декады, 21 – 23 июля, а также некоторых успехов Козероги могут достичь 29 июля.

У Козерогов-женщин тоже положительно оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе трудности ожидаются 24 – 25 июля. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется отрицательно.

Водолей

У Водолеев-мужчин в первой декаде июля сосредоточено большинство напряжённых аспектов, по этой причине в профессиональном плане она будет неудачной. Для выполнения основных профессиональных обязанностей полностью пригодны только последние дни декады, 9 – 10 июля. Для финансовых операций подходит промежуток 6 – 9 июля. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается отрицательно. На остальной период гороскоп даёт положительный прогноз по основной деятельности, а также по сотрудничеству с местными партнёрами (но при этом 30 и 31 июля ожидается конфликт с партнёрами или с руководством из-за партнёров, вступать в который не рекомендуется). Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов благоприятное время наступит только в третьей декаде, с 23 июля. На период с 9 июля и до конца месяца гороскоп предсказывает успех для одиночной, самостоятельной деятельности. Работа в коллективе оценивается в основном негативно. Благоприятное время для решения хозяйственных, организационных задач. В июле возможны неожиданные положительные изменения.

У Водолеев-женщин в первой декаде тоже наблюдается скопление напряжённых аспектов, которые больше всего повлияют на финансовую деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами – при этом прогноз по работе с партнёрами на первую декаду полностью негативный, а для финансовых операций подходят промежутки 3 – 4 и 9 – 10 июля. Основная деятельность будет идти с переменным успехом, а для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток до 7 июля. Далее до конца месяца прогноз по работе с местными партнёрами отрицательный. Прогноз по решению финансовых вопросов на вторую и третью декады полностью положительный. То же самое относится к взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, за исключением промежутка 12 – 13 июля. На весь период, кроме первой декады, рекомендуется одиночная, самостоятельная деятельность. Прогноз по работе в коллективе большей частью негативный. Также июль неблагоприятен в плане карьерного роста. Наиболее перспективным в этом месяце будет сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, возможна удачная командировка.

В первую декаду июля у Водолеев-мужчин ситуация для работы преимущественно непригодная. Для выполнения основной работы подходит только промежуток 9 – 10 июля. Финансовые операции можно успешно осуществить только 6 – 9 июля. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Водолеев-женщин в основной работе ожидаются трудности. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток до 7 июля. Финансовые операции лучше проводить 3 – 4 и 9 – 10 июля. Для взаимодействия с далёкими партнёрами декада не подходит.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуются.

У Водолеев-женщин положительно оценивается финансовая деятельность. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности возможны 12 – 13 июля (на остальные дни прогноз положительный). В основной профессиональной деятельности Водолеи будут сталкиваться с трудностями. Сотрудничество с местными партнёрами оценивается негативно.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин основная работа, по гороскопу, будет полностью успешной. При решении финансовых вопросов и сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами проблемы возникнут в начале периода, 21 – 22 июля, а при взаимодействии с местными партнёрами, наоборот, в конце, 29 – 30 июля.

У Водолеев-женщин полностью неблагоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе трудности возникнут 21 – 23, а также 31 июля. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются полностью позитивно.

Рыбы

Гороскоп на июль у Рыб-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Хуже всего будет идти работа с далёкими деловыми партнёрами: благополучные и неудачные моменты будут сменять друг друга, но в конце месяца, с 25 числа, ситуация станет полностью благополучной. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, при этом промежутки 4 – 6, 19 – 23 и 29 – 31 июля станут особенно удачными. В эти дни Солнце и Уран сформируют благоприятные внешние условия, при которых позитивные изменения будут происходить как бы сами собой. Финансовая деятельность тоже оценивается как успешная, с подъёмом результатов в те же дни, что указаны выше. Примерно такой же прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами, хотя для этой деятельности будут неблагоприятны 16 – 18 и 25 июля. Аспекты Нептуна с Солнцем и Плутоном могут привнести в жизнь Рыб неожиданные изменения: внезапно может появиться новая идея, план, открыться новые благоприятные перспективы, однако, учитывая двойственную природу Нептуна, в этом случае рекомендуется не принимать ничего на веру. Тем не менее, судя по гороскопу, месяц в любом случае закончится успешно.

У Рыб-женщин гороскоп указывает на положительные перспективы при работе с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность почти весь июль будет идти успешно, но в конце, с 28 июля, прогноз становится отрицательным. Соответственно, все важные дела лучше завершить до наступления этого момента. Выполнение основных профессиональных обязанностей будет идти с переменным успехом, а в последний период, с 25 июля, Рыб ожидают трудности. Не рекомендуется в этот момент проводить на работе преобразования, усложнять деятельность, заниматься серьёзной организационной работой. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет наталкиваться на многочисленные препятствия. Благоприятными для работы окажутся промежутки 2 – 7, 14 – 17 и 19 – 23 июля. В эти периоды желательно проявить инициативу. Гороскоп даёт положительный прогноз по карьерному росту, хотя он, скорей всего, будет небольшим. Основные усилия всё же рекомендуется направить на сотрудничество с далёкими партнёрами, при этом имея в виду, что наилучший период для этого – первая декада.

В первой декаде июля у Рыб-мужчин положительно оценивается основная работа, финансовая деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами, хотя в начале периода возможны незначительные затруднения. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходят 1 – 2, 5 и 10 июля.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Для взаимодействия с местными партнёрами подходящим будет промежуток 2 – 7 июля. В основной работе трудности могут возникнуть 2 и 9 – 10 июля.

Во второй декаде у Рыб-мужчин в основной работе трудности могут возникнуть 16 – 17 июля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами неблагоприятным будет промежуток 16 – 18 июля. В финансовой работе проблемы возможны 13 и 16 – 17 июля. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Рыб-женщин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В основной работе трудности ожидаются 11, 15 – 16 и 18 июля. Для взаимодействия с местными партнёрами не подходят 11 – 12 и 18 июля.

В третьей декаде у Рыб-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно характеризуются основная и финансовая работа. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются 21 – 23 июля.

У Рыб-женщин благоприятным остаётся прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (хотя 25 июля возможны затруднения). Для финансовой деятельности не подходит вторая половина декады, с 25 числа. Для основной работы и взаимодействия с местными партнёрами подходит только промежуток 21 – 23 июля.

Москва, Денис Вербицкий

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