В Челябинске стартует четвертый этап опрессовки

В Челябинске с 27 июня стартует четвертый этап опрессовки систем теплоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, четвертый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону продлится до 11 июля.

Горячая вода будет отключена в 883 жилых домах, 48 детских садах, 42 учебных заведениях и 14 лечебных учреждениях. Под четвертый этап опрессовки попали Калининский, Курчатовский, Ленинский, Советский и Тракторозаводский районы города.

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Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Челябинск, Виктор Елисеев

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