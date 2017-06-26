Южноуралец заплатил почти 100 тысяч рублей за погрузчик-фантом

Житель Челябинской области после общения с интернет-продавцом потерял 95 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все с началось, когда житель Кыштыма увидел на сайте «Авито» объявление о продаже вилочного погрузчика «Тойота» грузоподъемностью две тонны за 125 тысяч рублей.

Предложение заинтересовало южноуральца, и тот позвонил по указанному в объявлении телефону. Ответил мужчина, представившийся Сергеем. Он предложил кыштымцу перевести на его банковскую карту 50 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Мужчина перевел задаток в тот же день. Продавец подтвердил получение оплаты и вызвался доставить технику в Кыштым, предупредив, что необходимо будет оплатить топливо. Довольный покупатель был совсем не против. Однако, как передает «Кыштымский рабочий», через несколько минут «Сергей» вновь позвонил мужчине. Он сокрушенно сообщил, что бухгалтер предприятия, которое продает погрузчик, напутала с цифрами, и в действительности предоплата должна составить не 50, а 95 тысяч рублей. Ничего не подозревающий южноуралец перечислил на карту «продавца» недостающие 45 тысяч рублей и стал ждать, когда же ему доставят покупку.

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Но ни в восемь вечера дня оплаты (когда «продавец» обещал подогнать погрузчик), ни на следующий день технику не доставили. К тому времени телефон «Сергея» был отключен, а объявление удалено с сайта.

Поняв, что его обвели вокруг пальца, южноуралец обратился в полицию. В настоящее время по факту мошенничества проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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