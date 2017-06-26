В Челябинске больше 12 часов полыхает городская свалка

В Челябинске загорелся полигон твердых коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возгорании городской свалки в Металлургическом районе сообщили в соцсетях местные жители.

По данным очевидцев, опубликовавших фото с места ЧП, пожар начался вечером 25 июня и продолжается до сих пор.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В настоящее время сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание: на месте работают три автоцистерны.

Причины и площадь пожара на данный момент устанавливаются.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.06.17

Южноуралец заплатил почти 100 тысяч рублей за погрузчик-фантом. / В Челябинске стартует четвертый этап опрессовки. / Госдума собирается ужесточить наказание за коррупцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»