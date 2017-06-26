Понедельник, 26 июня 2017, 10:56 мск

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В Челябинске больше 12 часов полыхает городская свалка

В Челябинске больше 12 часов полыхает городская свалка

В Челябинске загорелся полигон твердых коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА , о возгорании городской свалки в Металлургическом районе сообщили в соцсетях местные жители.

По данным очевидцев, опубликовавших фото с места ЧП, пожар начался вечером 25 июня и продолжается до сих пор.

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В настоящее время сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание: на месте работают три автоцистерны.

Причины и площадь пожара на данный момент устанавливаются.

Челябинск, Юлия Димова

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