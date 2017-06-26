Двух южноуральцев отправили в колонию за хранение 42 килограммов марихуаны

Жителей Челябинской области осудили за попытку сбыть крупную партию наркотиков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Октябрьского районного суда, на скамье подсудимых оказались двое приятелей 50 лет.
Установлено, что в августе 2016 года мужчины договорились купить у наркодилера марихуану и вывезти товар в Челябинск для последующей продажи.
Успешно выполнив первую часть плана, сообщники оборудовали на обочине трассы два тайника, куда спрятали 42 килограмма наркотиков.
Затем один из подельников переложил часть товара в багажник легковушки и помчался в областной центр к клиенту, однако по дороге его задержали сотрудники УФСБ.
В ходе обысков у автомобилиста изъяли сверток с марихуаной. Впоследствии наркосбытчик признался, где хранит остальные наркотики. Также был задержан его сообщник.
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В судебном заседании обвиняемые в тяжком преступлении частично признали вину.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у них несовершеннолетних детей, чистосердечное признание, помощь в раскрытии преступления, состояние здоровья.
Один из подсудимых приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима, другой отправлен на 6 лет в колонию строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
Челябинск, Юлия Димова
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