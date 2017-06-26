Ревизорро по-прокурорски: в южноуральском ресторане наливают «паленую» водку и кормят просрочкой

В Магнитогорске выявили грубые нарушения в работе общепита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, по обращениям о нарушениях закона представители надзорного ведомства совместно с сотрудниками полиции, Госжилинспекции и Роспотребнадзора провели проверку в ресторане «Баку».

Инспекторы установили, что заведение общепита не имеет лицензию на продажу алкоголя. Кроме того, администрация ресторана не предоставила сертификаты качества спиртных напитков, декларации соответствия и товарно-транспортные накладные.

Также в заведении не ведется журнал розничной продажи алкоголя, данные не передаются в единую систему учета (ЕГАИС) для контроля над объемом производства и оборота спиртосодержащей продукции. В ходе «рейда» бутылки с нелегальным спиртным изъяты.

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Плюс ко всему, инспекторы обнаружили многочисленные нарушения технического регламента о безопасности пищевой продукции.

Кухонные работники не имеют санитарных книжек, ни один из сотрудников ресторана не трудоустроен.

Не соблюдаются и условия хранения пищевого сырья: на заготовках и полуфабрикатах отсутствует маркировка, нарушено товарное соседство продуктов в холодильнике, в камерах нет термометров, мешки с крупами валяются на полу.

Ко всему прочему, не ведется производственный контроль за качеством изготавливаемой продукции. Анализ проб не берут на исследования из-за отсутствия у ООО «Магпрофитгрупп» – владельца ресторана «Баку», договора с аккредитованной лабораторией.

По итогам проверки в арбитражный суд Челябинской области направлено заявление о возбуждении в отношении собственника административных дел по факту реализации алкоголя без лицензии и нарушения требований технических регламентов, причиняющих вред жизни и здоровью граждан.

Отметим, нарушитель уже привлечен к ответственности за нарушения порядка учета и правил продажи алкогольной продукции. Также вынесены постановления о возбуждении в отношении владельца административных дел за уклонение от трудового оформления работников и непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Челябинск, Юлия Димова

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