Сердце рвется к поездам: южноуралец поселился в товарняке

Житель Златоуста решил заночевать в грузовом поезде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского ЛУ МВД на транспорте, в линейный отдел полиции на станции Златоуст позвонил машинист локомотива. Железнодорожник пояснил, что в кабине поезда спит посторонний человек.

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Прибывшие на место полицейские разбудили нарушителя. Им оказался 43-летний горожанин, ранее работавший на ЮУЖД. С какой целью он залез в товарняк, остается загадкой. Известно лишь, что мужчина был в стельку пьян.

Бывшего железнодорожника доставили в участок и составили на него административный протокол.

Добавим, санкция статьи за нарушение правил поведения на железной дороге (часть 1 статьи 11.17 КоАП РФ) предусматривает штраф в размере 100 рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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