В Челябинске водитель попутки изнасиловал 20-летнюю девушку

20-летнюю челябинку, возвращавшуюся из ночного клуба, изнасиловал водитель попутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 32-летний мужчина предстанет перед судом за изнасилование 20-летней девушки в Челябинске, которую злоумышленник взялся подвезти на своем автомобиле.

Преступление было совершено в минувшее воскресенье, примерно в три часа ночи, в районе улицы 40-летия Победы. Водитель автомобиля марки «Ниссан» взялся подвезти 20-летнюю девушку, которая ловила попутку, возвращаясь в столь позднее время из ночного клуба. Заехав в один из спальных районов, злоумышленник напал на жертву, надругался над ней, вытолкал из автомобиля и скрылся, пишет «31tv». Ранее подозреваемый уже был судим.

На данный момент следователи выясняют, бил ли подозреваемый потерпевшую, а также находилась ли она в момент преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Следствие по данному происшествию продолжается. Правоохранители планируют ходатайствовать о заключении мужчины под стражу – если его вина будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.06.17

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