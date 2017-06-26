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Челябинск

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В Челябинске резко подорожала капуста

В Челябинске резко подорожала капуста

В Челябинске взлетели цены на капусту.

Как передает корреспондент РИА , цена на белокочанную капусту в магазинах Челябинска существенно выросла, в отдельных случаях повысившись вдвое. Причина в неурожае, а также в проблемах с поставками капусты из соседних стран – Россельхознадзор отправляет грузы без соответствующих фитосанитарных документов обратно.

Резкое повышение цен на капусту челябинцы заметили совсем недавно. Если прежде килограмм этого овоща обходился в 30-40 рублей, то сегодня в некоторых торговых сетях стоимость килограмма белокочанной капусты доходит до 60-75 рублей.

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«Капусты стало мало из-за неурожая. В южных регионах были заморозки как раз в то время, когда высаживалась капуста. Кроме того, специалисты ведомства на контрольных пунктах проверяют наличие соответствующей фитосанитарной документации в отношении подкарантинных грузов, в число которых входит и капуста. Если таких документов нет, автомобиль с грузом вынужден разворачиваться обратно», – приводит «АиФ» слова заместителя главы отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Владимира Потапова.

Отмечается, что с 10 июня текущего года инспекторы ведомства не позволили ввезти в Челябинскую область несколько партий капусты из соседнего Казахстана общим весом в 38 тонн.

Челябинск, Олег Кирьянов

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