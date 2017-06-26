Смертность от наркотиков выросла в Челябинске вшестеро

Власти Челябинска обеспокоены ростом смертельных случаев, спровоцированных наркотиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года в Челябинске от передозировки наркотиками умерло более 120 человек. Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, смертность выросла почти в шесть раз. Впятеро увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи к потерявшим голову после приема одурманивающих веществ челябинцам.

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков вызывает серьезное беспокойство городских властей. «Появляются новые наркотики, новые смеси – так называемые «спайсы», – рассказал Евгений Тефтелев. – Мы этим обеспокоены. Ситуация очень острая».

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Правоохранители не сидят на месте, есть факты выявления и выемки наркотических средств (не далее как в ночь с 24 на 25 июня задержан 21-летний горожанин, в течение полугода торговавший «синтетикой» через интернет), известны основные пути попадания зелья в Челябинскую область, но сейчас главная задача – обезвредить группы, занимающиеся непосредственным распространением наркотиков в городе.

Отметим, что обеспокоены ситуацией с распространением наркотических веществ и в других территориях Южного Урала. С начала года было зафиксировано уже несколько случаев «парных» смертей от передозировки наркотиками. Так, по данным следственного управления СКР региона, последний такой случай произошел в Копейске в минувшие выходные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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