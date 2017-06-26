Экологи: мусор на городской свалке Челябинска загорелся из-за халатности администрации (ФОТО)

В Челябинске продолжает гореть городской полигон твердых отходов: пламенем охвачен почти весь правый борт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в областную экологическую приемную поступило около десятка обращений. Горожане жаловались на сильное задымление в промышленной зоне и запахе гари в Тракторозаводском районе.

В ходе выезда экологи зафиксировали возгорание мусора на проблемном участке полигона длиной порядка 50 и высотой более 10 метров.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По данным руководителя фонда «Моя планета» Виталия Безрукова, мусор на правом борту полигона начал тлеть еще зимой, с этого времени незначительные возгорания были отмечены там неоднократно. Вероятно, в минувшие выходные пожар раздуло шквалистым ветром. Также не исключено, что выброшенные на свалку отходы могли поджечь обитающие там нелегалы.

Но каковой бы ни оказалась причина пожара, на лицо недоработка администрации полигона ТКО, отмечают экологи.

«Даже малейшее возгорание сотрудники специальной службы обязаны засыпать грунтом во избежание дальнейшего распространения огня. В данном случае произошла ситуация, когда за тлеющим мусором не углядели», – добавил Безруков.

Единственное, что пока спасает челябинцев, между тем, не дает нормально дышать жителям пригорода – это направление ветра: дым движется в сторону Копейска, частично охватывая район ЧТЗ.

Напомним, возгорание на городской свалке в Металлургическом районе зафиксировали накануне вечером. Несмотря многочасовые усилия огнеборцев, мусор продолжает гореть до сих пор.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.06.17

Смертность от наркотиков выросла в Челябинске вшестеро. / В Челябинске резко подорожала капуста. / В Челябинске водитель попутки изнасиловал 20-летнюю девушку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»