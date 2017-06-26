Пост мэра Каслей разыграют два кандидата

До финиша конкурса на должность главы Каслей добрались два кандидата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия по выборам главы Каслей вдвое сократила число кандидатов на пост градоначальника.

Напомним, с февраля по Каслям и окружающему их району прокатилась серия отставок первых лиц, по сути, обезглавившая муниципалитеты. Сначала пост главы района покинул Александр Грачев, ставший фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Позднее в отставку ушел глава Каслей Юрий Скулыбердин. Наконец, пост спикера городского собрания депутатов покинул Михаил Ахлюстин.

До сего дня единственное первое лицо города – избранный в мае председателом собрания депутатов Игорь Колышев.

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На пост главы Каслей изначально претендовали пятеро кандидатов: гендиректор ОАО «КРУИИКХ» Олег Тарасов, первый заместитель главы Каслинского района Вячеслав Горобец, и.о. мэра Дмитрий Дерябин, помощник депутата Заксобрания Челябинской области Екатерина Васенина и директор МУП «Город» Александр Егоров.

Конкурсная комиссия решила оставить лишь две кандидатуры. 29 июня депутаты городского собрания Каслей выберут нового мэра, сравнив программы Екатерины Васениной и Александра Егорова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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