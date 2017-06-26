Понедельник, 26 июня 2017, 16:13 мск

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Челябинск

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Пост мэра Каслей разыграют два кандидата

Пост мэра Каслей разыграют два кандидата

До финиша конкурса на должность главы Каслей добрались два кандидата.

Как передает корреспондент РИА , конкурсная комиссия по выборам главы Каслей вдвое сократила число кандидатов на пост градоначальника.

Напомним, с февраля по Каслям и окружающему их району прокатилась серия отставок первых лиц, по сути, обезглавившая муниципалитеты. Сначала пост главы района покинул Александр Грачев, ставший фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Позднее в отставку ушел глава Каслей Юрий Скулыбердин. Наконец, пост спикера городского собрания депутатов покинул Михаил Ахлюстин.

До сего дня единственное первое лицо города – избранный в мае председателом собрания депутатов Игорь Колышев.

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На пост главы Каслей изначально претендовали пятеро кандидатов: гендиректор ОАО «КРУИИКХ» Олег Тарасов, первый заместитель главы Каслинского района Вячеслав Горобец, и.о. мэра Дмитрий Дерябин, помощник депутата Заксобрания Челябинской области Екатерина Васенина и директор МУП «Город» Александр Егоров.

Конкурсная комиссия решила оставить лишь две кандидатуры. 29 июня депутаты городского собрания Каслей выберут нового мэра, сравнив программы Екатерины Васениной и Александра Егорова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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