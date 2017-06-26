В Челябинске начали штрафовать за нескошенную траву

В Челябинске начали выписывать штрафы за несоблюдение сроков кошения травы. Больше всех претензий выдвинуто к ООО «Спецсервис», которому доверено выполнять работы сразу в нескольких районах Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Спецсервис» во время торгов за контракт снизило его цену почти на 60%. Во время аппаратного совещания в городской администрации глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова посетовала, что подрядчик срывает ранее утвержденные графики кошения. По ее словам, такая же проблема наблюдается и в других районах города. Более того, в Центральном районе города за подобное же нарушение были выписаны штрафы на общую сумму в 80 тысяч рублей. По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, центр, в целом, косят неплохо, однако графики все же срываются.

Ряд претензий готовит и администрация Калининского района.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.06.17

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