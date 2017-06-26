Водитель перевернувшегося мотоцикла бросил пассажира умирать на дороге в Челябинске

В Челябинске мотоциклист бросил приятеля умирать на дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области, в Челябинске сотрудники полиции разыскивают водителя мотоцикла, который попал в ДТП и бросил своего пассажира умирать на дороге.

Авария произошла вечером минувшей субботы в районе улицы Зальцмана. Водитель мотоцикла на высокой скорости потерял управление транспортным средством, в результате чего опрокинулся.

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Во время этого происшествия серьезные травмы получил 34-летний пассажир двухколесной машины. Однако, вместо того чтобы оказать пострадавшему помощь, мотоциклист просто сбежал с места аварии. Пострадавший мужчина был госпитализирован в городскую больницу №8, но медикам не удалось спасти его жизнь – он скончался на следующий день. На данный момент полиция разыскивает водителя мотоцикла, по факту происшествия с погибшим пассажиром ведется следствие.

Челябинск, Олег Кирьянов

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